شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات ابتعد عنها عند الإفطار فى رمضان.. أبرزها التمر الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبطت بعض المشروبات بشهر رمضان، حيث يحرص الكثيرون على توافرها على موائد الإفطار، لتنظيم نسبة السكر بالجسم بعد ساعات الصيام الطويلة، وكشفت أبحاث جديدة أن بعض هذه العصائر يكون ضارا ويتسبب فى مشاكل عديدة بالمعدة.

وقدم تقرير منشور عبر موقع healthline أبرز هذه المشروبات التى تعرضك للحموضة، ومنها..



- التمر الهندى - التمر الهندى يعد من المشروبات ذات المذاق الخاص، وبالرغم من أنه مشروب طبيعى إلا أنه يتسبب فى الإصابة بـ حموضة المعدة لارتفاع مستوى الأحماض داخل المعدة. - العصائر الحمضية - العصائر الحمضية عصير البرتقال واليوسفى والجريب فروت والليمون عصائر غنية بفيتامين سى، ولها العديد من الفوائد الصحية، لكن الإسراف فى تناولها يزيد من فرص الإصابة بحموضة المعدة، ويزداد الأمر سوءا للذين لديهم مشكلة فى الأساس باضطرابات الجهاز الهضمى. - المشروبات الغازية - المشروبات الغازية تزيد المشروبات الغازية من فرص الإصابة بحموضة المعدة، فهى تحتوى على الصودا التى تغير معدلات المعدة، وزيادة كمية الهواء المعدة، وحدوث اضطرابات عملية الهضم.

وحث التقرير على ضرورة التقليل من تناول هذه المشروبات أثناء كسر الصيام لتجنب اضطرابات المعدة.

ونصحت تقارير وأبحاث ضرورة تناول الماء والتمر عند كسر الصيام لتجنب التعرض لأى مضاعفات صحية خلال رحلة الصيام.