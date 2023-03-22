شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتغلب على الإرهاق.. منها النوم الجيد وتقليل الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالإرهاق ونفاد طاقتك خلال اليوم، حتى بعد 8 ساعات من النوم؟ من الطبيعي أن تشعر بالتعب من حين لآخر، ولكن إذا كنت تعاني من التعب المستمر ، فقد يشير ذلك إلى مشكلة صحية أساسية، ويمكن أن يعيق أنشطتك اليومية ويقلل من كفاءتك في العمل.

هناك عدة أسباب قد تسبب الإرهاق، مثل الإجهاد، والسمنة، ومشاكل الغدة الدرقية، والسكري، وقلة النوم والعناصر الغذائية وفقا لموقع " OnlyMyHealth

7 أسباب للتعب قلة النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم هو أحد الأسباب البارزة للشعور بالتعب طوال اليوم. يساعد النوم على استعادة مستويات الطاقة لديك وإصلاح الخلايا وتجديدها في جسمك، لذلك ، يصبح من الضروري النوم جيدًا ، وإذا كنت تعاني من مشاكل النوم مثل الأرق ، فعليك استشارة طبيبك.

نقص المغذيات

يعد النظام الغذائي الصحي أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحتك والحفاظ على نشاطك طوال اليوم، يمكن أن يساهم نقص العناصر الغذائية مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين د والمغنيسيوم في الشعور بالتعب، يمكن أن يسبب نقص الحديد فقر الدم الذي يؤدي إلى التعب في جسمك، يجب أن تحافظ على نظام غذائي مليء بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية لمنع نقص المغذيات.

مشاكل الغدة الدرقية

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية مثل قصور الغدة الدرقية أيضًا بالتعب المستمر، هذا لأنه يبطئ عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويؤدي إلى التعب، من أعراضه زيادة الوزن، والاكتئاب ، وآلام العضلات ، والحساسية للبرودة ، وجفاف الجلد والشعر ، وبالطبع الإرهاق. استشر الطبيب إذا لاحظت هذه الأعراض للحصول على العلاج اللازم.

السكري

قد يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 من الإرهاق لأن البنكرياس لديهم لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يستخدمونه بشكل فعال، يؤثر هذا على مستويات السكر في الدم ويمكن أن يجعلك تشعر بالتعب.

الجفاف

يفقد جسمك الطاقة وقوة التركيز عندما يكون جافًا، تتفاقم أعراضه عند ممارسة الرياضة أو الانخراط في أنشطة بدنية، كما ينخفض ​​ضغط الدم مع تفاقم الجفاف ، مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وتقليل تدفق الدم إلى الدماغ.

السمنة

السمنة هي عامل آخر يساهم في التعب ، لذلك تصبح إدارة الوزن مهمة، يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية ، مثل مرض السكري وتوقف التنفس أثناء النوم ، مما يؤدي أيضًا إلى الشعور بالتعب.

بدلًا من تناول وجبة كبيرة، انتقل إلى وجبات خفيفة واستهلكها بشكل متكرر لتجنب الشعور بالتعب طوال اليوم

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نصائح للتغلب على التعب وجبات خفيفةممارسة الرياضة

قد تكون ممارسة الرياضة صعبة ، خاصة عندما تكون متعبة، لكنها تفيد على المدى الطويل. يجب عليك ممارسة الرياضة بانتظام لزيادة طاقتك وتعزيز الدورة الدموية في جسمك.

نم جيداً

لا تتجاهل فوائد النوم لمدة ثماني ساعات، التزم بعادات النوم الصحية للحفاظ على الصحة العامة لجسمك.

قلل من تناول الكافيين

قد تعاني من تراكم الأدينوزين الذي يصيبك مرة واحدة مع زوال الكافيين. لذلك ، قلل من تناول الكافيين ، مثل القهوة ومشروبات الطاقة.