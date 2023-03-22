شكرا لقرائتكم خبر عن طرق صحية للحفاظ على نضارة بشرتك والان مع تفاصيل الخبر
وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض الطرق للحفاظ على صحة البشرة وهى:
- الاستحمام بالماء الدافئ وليس الساخن .
-استخدمى غسول البشرة الخالي من المواد الكيميائية واغسلي بشرتك برفق.
- تجنب التعرض الشديد لأشعة الشمس، واستخدمى واقي الشمس.
-تجنبى جفاف الجلد واشرب الكثير من الماء واستخدمى مرطبات لطيفة أو مستحضرات ترطيب أو كريمات.
-الحد من التوتر، يمكن أن يضر الإجهاد بشرتك وأنظمة الجسم الأخرى.
-الحصول على قسط كاف من النوم يوصي الخبراء بحوالي 9 ساعات في الليلة للمراهقين و7-8 ساعات للبالغين.
ومن الأكلات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة:
-تعتبر الطماطم من الخضراوات الصحية التى لها فوائد في الوقاية من سرطان الجلد.
-زيت الزيتون يحارب التجاعيد والبقع الداكنة وتغير اللون الناتج عن التعرض لأشعة الشمس على المدى الطويل.
- الشيكولاتة تحتوى على مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات تعمل على ترطيب ونضارة البشرة.
-الشاي الأخضر له العديد من الفوائد للبشرة، حيث تعمل المركبات الموجودة في الشاي الأخضر والتي تسمى البوليفينول على تجديد خلايا الجلد المحتضرة.