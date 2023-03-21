شكرا لقرائتكم خبر عن قللى الملح.. 9 نصائح لتناول طعام صحي متوازن في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الناس يميلون لتناول الأطعمة الدسمة على معدة فارغة خلال شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى الشعور بالخمول والتعب، غالبًا ما يصاحب هذا الشعور بالانتفاخ ، لمحاولة المساعدة في تحقيق بعض التوازن في نظمنا الغذائية خلال شهر رمضان، إليك بعض نصائح الأكل الصحي التي يجب مراعاتها ، وفقا لما نشره موقع "iamherbalifenutrition".

1-إن تناول وجبات صحية خلال شهر رمضان أمر ضروري، لتناول الإفطار ، تأكد من تناول الكثير من الخضار والسلطة مع وجبتك الرئيسية، من خلال ضمان أن نصف طبقك على الأقل مليء بالعناصر الغذائية الصحية ، ستحصل على الطاقة والفيتامينات التي تحتاجها، تذكر أن تأكل الخضار أولا.

2-تجنب المشروبات الغازية لأنها ستجففك بسرعة كبيرة ولا تحتوي على أي مغذيات قيمة.

3-يعد صنع الدجاج المشوي والبطاطس المخبوزة أكثر صحة من اختيار السمبوسة المقلية ورقائق البطاطس ، فقط فكر في شعورك بعد كل هذه الدهون.

4-إذا كنت من محبي الحلوى ، فإن الفاكهة الطازجة والآيس كريم بديل أخف للشوكولاتة أو المعجنات.

5-من المعتاد أن يفتح الصيام بالتمر وكوب من الماء أو الحليب ،يحتوي التمر على العديد من العناصر الغذائية والفوائد الصحية بما في ذلك خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون وتخفيف الإمساك.

6-نظرًا لإطلاق الطاقة البطيء في التمر ، فمن المستحسن إدخال هذا في وجبة السحور أيضًا، تتكون وجبة السحور المثالية من الشوفان أو العصيدة وبعض التمر.

7-تجنب الكافيين أثناء السحور، يجعلك الكافيين تتبول بشكل متكرر مما يعني أنك تجفف بشكل أسرع بدلاً من ذلك ، اختر مشروبًا يحتوي على الحليب إذا كنت بحاجة إلى شيء دافئ ، أو اختر الماء لشيء أكثر انتعاشًا وترطيبًا.

8-قلل من استهلاك الملح أثناء الطهي خلال شهر رمضان، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى الانتفاخ ، مما يجعلك تشعر بعدم الارتياح.

9-لتناول الإفطار ، احتفظ ببعض اللبن الزبادي الطبيعي على المائدة ، إنه رائع للمساعدة في الهضم.