شكرا لقرائتكم خبر عن شيخوخة الجلد.. 6 نصائح لتجنب التجاعيد المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن الشيخوخة لها جوانب إيجابية مثل اكتساب الخبرة والحكمة، إلا أن البعض الآخر قد يكون سلبيا مثل فقدان المرونة والصلابة في بشرتنا مع تقدمنا ​​في العمر، ولكن عندما تحدث هذه التغييرات في وقت مبكر ، فإنها تُعرف باسم الشيخوخة المبكرة، وإليك النصائح التي يمكن تقليل تأثير الشيخوخة ،وفقا لما نشره موقع " iamherbalifenutrition".





وإليك 6 نصائح لتقليل الشيخوخة المبكرة :1. لا تفعل: الاعتماد فقط على مكياجك للوقاية من الشمس

في الوقت الحاضر ، من السهل العثور على مكياج يوفر بعض مستويات عامل الحماية من الشمس (SPF). ومع ذلك ، فهي لا توفر دائمًا حماية واسعة النطاق، هذا يعني أنها ستحميك من الأشعة فوق البنفسجية - الأشعة التي تسبب احمرار الجلد وحروق الشمس - ولكن ليس من الأشعة فوق البنفسجية - الأشعة التي تسبب التجاعيد والبقع العمرية.

افعل:

ضعي واقيا من الشمس مع عامل حماية من الشمس واسع الطيف قبل المكياج.

2. لا تستخدمي صابون تجفيف

يمكن أن تحتوي قطع الصابون العادية على مكونات - مثل الكحول والعطر والكبريتات - التي تجرد الجلد من الزيوت الطبيعية، يضعف حاجز الجلد عند الجفاف ، ولا يمكن للبشرة الجافة أن تحمي نفسها من المهيجات مثل التلوث والفيروسات والبكتيريا أيضًا ، على الرغم من أن الجلد الجاف لا يسبب التجاعيد ، إلا أنه يبرزها.

افعل:

استخدمى منظفًا مرطبًا خاليًا من الكبريتات واتبعه باستخدام مرطب يحتوي على مضادات الأكسدة ، مثل فيتامينات أ وج و هـ.

3. لا تبخل على النوم

عندما يستريح جسمك ، فإنه يجدد نفسه، يساعد النوم على تجديد خلايا الجلد ، ويعزز إنتاج الكولاجين ، ويمنح بشرتك راحة من الإجهاد البيئي (الأشعة فوق البنفسجية ، والتلوث)، وجدت دراسة أجراها قسم الأمراض الجلدية في UH Cleveland Medical Center أن سوء نوعية النوم المزمن يرتبط بزيادة علامات الشيخوخة الذاتية ، وتقلص وظيفة حاجز الجلد ، وانخفاض الرضا عن المظهر.

افعل:

احصل على 6 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة.

4. لا تفرك عينيك باستمرار

الجلد حول العينين حساس بشكل خاص ، لذلك فركه بشكل متكرر يمكن أن يسبب التجاعيد والخطوط الدقيقة والهالات السوداء، يميل الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية مثل الإكزيما والتهاب الجلد التأتبي أو الحساسية إلى فرك عيونهم كثيرًا.

افعل:

قم بزيارة أخصائي الحساسية أو طبيب الأمراض الجلدية لاستبعاد الحالات الكامنة التي قد تسبب فرك العين والحصول على تشخيص وعلاج دقيق إذا لزم الأمر.

5. الإجهاد المزمن

وفقًا لـ Harvard Health ، يمكن أن يؤثر الإجهاد سلبًا على صحة الجلد بشكل عام ويؤدي إلى تفاقم العديد من الأمراض الجلدية ، بما في ذلك الصدفية والأكزيما وحب الشباب وتساقط الشعر، يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن المرتبط بالإفراط في إنتاج الكورتيزول إلى تسريع عملية الشيخوخة بسبب زيادة الالتهاب والإفراط في إنتاج تلف خلايا الجذور الحرة.

افعل:

قم بإجراء تغييرات في نمط الحياة لتقليل التوتر.

6. لا تنسى استخدام النظارات الشمسية

يرتدي معظم الناس النظارات الشمسية فقط لتقليل وهج الشمس ومع ذلك ، يجب أن تكون النظارات الشمسية عنصرًا أساسيًا يوميًا - نعم ، حتى عندما يكون الجو غائمًا أو باردًا إنها تحمي عينيك من الأشعة فوق البنفسجية ، والتي يمكن أن تضر الجفن والعدسة وشبكية العين والقرنية بالإضافة إلى ذلك ، فإن الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية يؤدي إلى الجفاف ، والتجاعيد ، والتجاعيد البارزة للجلد ، والترهل ، وفقدان المرونة.

افعل:

ارتدِ نظارات شمسية عالية الجودة توفر حماية 100٪ من أشعة UVA و UVB على مدار السنة.