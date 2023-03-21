شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مصطلح شامل لمجموعة من أمراض الرئة التي تشمل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة . يعني تشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن أنك قد تكون مصابًا بواحد من هذه الأمراض المدمرة للرئة أو كليهما. وذلك وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

وكشفت دراسة حديثة أنه بمرور الوقت، يمنع مرض الانسداد الرئوي المزمن تدفق الهواء من وإلى رئتيك ويجعل التنفس أكثر صعوبة. تشمل الأعراض الشائعة الأخرى السعال والصفير وضيق الصدر، على الرغم من عدم وجود علاج لهذا المرض، ولكن يمكنك إبطاء تقدمه من خلال اتخاذ الخطوات الصحيحة .

طرق الوقاية للحد من تطور مرض الانسداد الرئوي:

1.أفضل طريقة للوقاية من مرض الانسداد الرئوي المزمن هي عدم البدء في التدخين مطلقًا، والإقلاع عن التدخين إذا كنت تدخن.

التدخين مسئول عن ما يصل إلى 8 من كل 10 وفيات مرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، وأفاد 38 بالمائة من البالغين الأمريكيين الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الانسداد الرئوي المزمن بأنهم يدخنون .

يتسبب دخان التبغ في حدوث التهاب (تهيج وتورم) يضيق الشعب الهوائية،حتى لا يتمكنوا من القيام بعملهم في إزالة المخاط والجسيمات المحتبسة من الرئتين.

قدم المعهد الوطني للسرطان موارد لمساعدتك على التخلص من هذه العادة ، بما في ذلك نصائح من مدخنين سابقين ، ودليل حول وضع "خطة للإقلاع عن التدخين" ، وخدمة الرسائل النصية المجانية التي ترسل لك رسائل يومية لدعمك في رحلتك للتوقف التدخين.

2.التدخين ليس السبب الوحيد لمرض الانسداد الرئوي المزمن. ما يصل إلى 1 من كل 4 أمريكيين مصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن لم يدخن أبدًا السجائر.

قد يعرضك التعرض طويل الأمد لمهيجات الرئة ، بما في ذلك التدخين السلبي وتلوث الهواء والأبخرة الكيميائية أو الغبار من البيئة أو مكان العمل لخطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

3.ابقي بالداخل إذا كان هناك تلوث هواء ملحوظ بالخارج ، مثل الضباب الدخاني أو حريق غابات قريب.

4.اجعل منزلك وبيئة عملك خالية من التدخين السلبي.

إذا كنت تعمل في بيئة تتعرض فيها للأبخرة والغبار الكيميائي ، حاول تبعد نفسك لحماية الجهاز التنفسي .