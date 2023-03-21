شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد أوراق الريحان للعناية بالبشرة.. تعالج حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الريحان ليس عشبًا رائعًا فحسب، بل هو أحد المكونات التي قد ترغب في إضافتها إلى روتينك، وهو يتميز بالعديد من الفوائد منها تنظيف البشرة، وذلك وفقا لما نشره موقع swirlster.

فوائد أوراق الريحان للعناية بالبشرة

1. ينظف البشرة

تساعد الخصائص الطبيعية لأوراق الريحان على فتح المسام عن طريق إزالة الدهون الزائدة . يعمل كمنظف طبيعي لبشرتك. أوراق الريحان مثالية لمن لديهم بشرة دهنية لأنها طريقة رائعة لإزالة الشوائب من البشرة وتنظيفها

2. يعالج حب الشباب

يساعد في التخلص من حب الشباب ،يحتوي الريحان على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ، ويمكن أن يساعد في منع حب الشباب. يزيل الزيوت غير المرغوب فيها ويعمل كمنظف طبيعي.

3. يساعد في الحصول على بشرة مشرقة

هل تعلم أن أوراق الريحان يمكن أن تعزز بشرتك ، مما يمنحك بشرة أكثر إشراقًا ونقاءً. الريحان يحمي بشرتك من التلوث والأشعة فوق البنفسجية وحتى الالتهابات الجلدية الأخرى.

4. يمنع البثور

يواجه الكثير من الناس مشاكل جلدية بسبب الرؤوس السوداء. هذه نتوءات صغيرة تظهر على بشرتك مليئة بالجلد الميت أو الزيت الزائد. يجب أن تبذل قصارى جهدك لإزالة هذه الرؤوس السوداء للحصول على بشرة نظيفة وصافية. يساعد الريحان على محاربة البكتيريا والالتهابات.

5. يرطب بشرتك

تعمل أوراق الريحان كمرطب طبيعي . يحمل الريحان بعض الزيوت العطرية التي تغذي بشرتك. هذا جيد حقًا لكل من لديهم بشرة جافة .

6. خصائص مكافحة الشيخوخة

تستخدم العديد من منتجات العناية بالبشرة أوراق الريحان. يُعتقد أن هذه العشبة الطبيعية لها أيضًا خصائص مضادة للشيخوخة. إنه غني بمضادات الأكسدة ويساعد في تقليل الالتهاب والاحمرار. يمكن أن يحافظ الاستخدام المستمر لأوراق الريحان على بشرتك تبدو شابة وصحية.

7. يساعد في الحصول على لون بشرة موحد

يعاني الكثير من الناس من تصبغ الجلد أو أمراض جلدية أخرى. يمكن أن يساعدك التولسي في الحصول على لون بشرة موحد.