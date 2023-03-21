بيروت - نادين محمد - فوائد الثوم مع الزبادي قبل النوم عديدة، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن أفضل وقت لتناول الثوم مع الزبادي هو قبل النوم مباشرة؛ لإعطاء الجسم الوقت الكافي للاستفادة الكاملة من المواد الصحية الموجودة فيه، فهو يقوي أداء جهاز المناعة، ويقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، ويمنع ارتفاع ضغط الدم لاحتوائه على خصائص تعالج وتنظم ارتفاع ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ويعالجها.

فوائد الزبادي بالثوم

يوجد عدد كبير من الزبادي بفوائد الثوم، حيث تعتبر هذه التركيبة من أفضل وأسهل العلاجات المنزلية ذات الطعم المميز، ومن فوائد الثوم والزبادي تقوية جهاز المناعة؛ لمحاربة الفيروسات والجراثيم المختلفة.

1- علاج أمراض الجهاز الهضمي

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يساعد الزبادي بالثوم في علاج عدد من الأمراض مثل أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض القولون ونزلات البرد والإسهال والقيء، فهو يمد الجسم بكمية جيدة من البروتينات والفيتامينات والكالسيوم.

2-بشرة أكثر نضارة

يحافظ الزبادي بالثوم على البشرة، ويجعلها مشرقة كما أنه يحارب علامات الشيخوخة، ويعمل على شد الوجه بشكل طبيعي .

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3-يحمي الأوعية الدموية

يحمي الأوعية الدموية من تراكم الدهون عليها، والتي قد تسبب جلطات ومشاكل في القلب.

4-يقضي على مشاكل الجهاز التنفسي

تعد من أهم فوائد الزبادي بالثوم أنه يقضي على البكتيريا والجراثيم التي تسبب التهاب الحلق، ويقلل التهابات الجهاز التنفسي ونزلات البرد، كما يعمل بشكل فعال في الحد من آثار الربو ومشاكل الجهاز التنفسي.

5-يقوي العظام ويمنع هشاشة العظام

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يحتوي الزبادي بالثوم على جميع العناصر اللازمة لتقوية العظام مثل الكالسيوم والفوسفور والفيتامينات وخاصة فيتامين د .

تعد مشكلة هشاشة العظام من أكثر الأمراض شيوعًا التي يواجهها الإنسان مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى ضعف شديد في العظام يؤدي إلى كسرها.

ينصح بتناول الزبادي بشكل يومي للوقاية من هشاشة العظام. يمكنك التعرف إلى فوائد الزبادي على معدة فارغة .

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6-فوائد الزبادي بالثوم للرجال

عندما تستمر في تناول الزبادي بالثوم، فإن الرجال يكتسبون انجذابًا كبيرًا للنساء، وفقًا للعديد من الدراسات النفسية والطبية.

كما أن تناول الزبادي بالثوم يعالج مشاكل الانتصاب، ويزيد من مدته كما أنه ينشط الدورة الدموية.

7-خفض ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول

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يساعد في خفض ضغط الدم، وتقليل نسبة الكوليسترول في الجسم مما يؤثر إيجابًا على الحياة الجنسية المؤجلة.

كما أنه يزيد من طاقة الرجل، ويحسن صفيحة القلب، ويقي من الالتهابات والأمراض المختلفة التي تضعف القدرة الجنسية للرجل.

8-الشعور بالاسترخاء والقدرة على النوم

يمنح العضلات الشعور بالاسترخاء الذي يحسن القدرة على النوم لفترة أطول، وينظم مستوى السكر في الدم عن طريق تحفيز البنكرياس لإنتاج هرمون الإنسولين.

يمكنك تقطّيع أربعة فصوص من الثوم إلى قطع صغيرة أو سحقها بمدقة. ضعي قطع الثوم في كوب من الزبادي. اخلطي المكونات وتناوليه يومياً وبشكل منتظم قبل النوم.

من فوائد الزبادي بالثوم أنه يمنح الأسنان القوة والمتانة، ويحميها من تسوس الأسنان، ويحسن قدرة الجسم على تكوين خلايا جديدة؛ لاحتوائه على حمض الفوليك الذي يقوي جهاز المناعة، ويمنع العديد من الأمراض مثل السرطانات والكوليسترول وعدوى الخميرة.

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المصدر : موقع irishfilmnyc