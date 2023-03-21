شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يومية تجعلك تشعر بالسعادة.. خصص وقتاً لنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى كثير من الناس إلى البحث عن السعادة، وهناك عدد من العادات الايجابية التي تجعل حياتك اكثر سعادة ونجاحاً وتقلل من التوتر والقلق، في هذا التقرير نتعرف على بعض العادات اليومية لمساعدتك على أن تصبح نسخة أكثر سعادة من نفسك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

عادات يومية تجعلك تشعر بالسعادة

1- ساعد الآخرين

لقد وجدت الدراسات أن الانخراط في اللطف مع الآخرين يفرز الأوكسيتوسين، هرمون السعادة المعزز.

2- ركز على ما هو تحت سيطرتك

محاولة السيطرة على كل شيء والجميع يمكن أن يكون الجنون. في أي موقف، ركز دائمًا على ما هو تحت سيطرتك.

3- خصص وقتًا لتفعل ما تحب

لا تدع واجباتك ومسؤولياتك تقف في طريق ما تحب، خذ وقتًا طويلاً كل يوم للقيام بأشياء تجلب لك السعادة.

4- ابحث عن أسباب للضحك

اضحك بشدة كل يوم عندما تضحك، فإنك حقًا تحتضن حاضرك بفرح.

5- لا بأس ألا تكون بخير

اسمح لنفسك بالشعور بالحزن أو الغضب عندما يؤلمك شيء ما أو يحدث خطأ، لكن لا تسهب في الحديث عن السلبيات وتناول كل الخير والشر.

6- عش ببطء وابق حاضرًا

ليس الماضي الجميل أو المستقبل المقلق، ركز على اللحظة التي تعيش فيها من أجل السعادة الحقيقية.

7-ابق ممتنًا

يظل الأشخاص السعداء ممتنين لكل ما لديهم. عندما تشعر بأنك لا تملك شيئًا، احسب النعم التي حصلت عليها وانظر كم حصلت عليها.

7- ممارسة الرياضة

وفقًا للبحث، يميل الأشخاص الذين يمارسون الرياضة حتى لمدة 10 دقائق يوميًا إلى أن يكونوا أكثر بهجة من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة مطلقًا.