شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يومية تجعلك تشعر بالسعادة.. خصص وقتاً لنفسك والان مع تفاصيل الخبر
عادات يومية تجعلك تشعر بالسعادة
1- ساعد الآخرين
لقد وجدت الدراسات أن الانخراط في اللطف مع الآخرين يفرز الأوكسيتوسين، هرمون السعادة المعزز.
2- ركز على ما هو تحت سيطرتك
محاولة السيطرة على كل شيء والجميع يمكن أن يكون الجنون. في أي موقف، ركز دائمًا على ما هو تحت سيطرتك.
3- خصص وقتًا لتفعل ما تحب
لا تدع واجباتك ومسؤولياتك تقف في طريق ما تحب، خذ وقتًا طويلاً كل يوم للقيام بأشياء تجلب لك السعادة.
4- ابحث عن أسباب للضحك
اضحك بشدة كل يوم عندما تضحك، فإنك حقًا تحتضن حاضرك بفرح.
5- لا بأس ألا تكون بخير
اسمح لنفسك بالشعور بالحزن أو الغضب عندما يؤلمك شيء ما أو يحدث خطأ، لكن لا تسهب في الحديث عن السلبيات وتناول كل الخير والشر.
6- عش ببطء وابق حاضرًا
ليس الماضي الجميل أو المستقبل المقلق، ركز على اللحظة التي تعيش فيها من أجل السعادة الحقيقية.
7-ابق ممتنًا
يظل الأشخاص السعداء ممتنين لكل ما لديهم. عندما تشعر بأنك لا تملك شيئًا، احسب النعم التي حصلت عليها وانظر كم حصلت عليها.
7- ممارسة الرياضة
وفقًا للبحث، يميل الأشخاص الذين يمارسون الرياضة حتى لمدة 10 دقائق يوميًا إلى أن يكونوا أكثر بهجة من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة مطلقًا.