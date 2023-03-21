شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من التهاب الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التهاب الحلق ألمًا أو خشونة أو تهيجًا فى الحلق، وغالباً ما يتفاقم عند البلع، ويعد السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتهاب الحلق هو العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الأنفلونزا، ويشفى التهاب الحلق الناجم عن الإصابة بفيروس من تلقاء نفسه.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يعد التهاب الحلق الناجم عن الإصابة (بعدوى عقدية)، نوعًا أقل شيوعًا من التهاب الحلق الناجم عن الإصابة ببكتيريا، والذى يتطلب تلقى العلاج بالمضادات الحيوية لمنع حدوث مضاعفات، وهناك أسباب أخرى أقل شيوعًا للإصابة بالتهاب الحلق والتى قد تتطلب تلقى علاج أكثر تعقيدًا.

يمكن أن تختلف أعراض التهاب الحلق اعتمادًا على السبب، وقد تتضمن العلامات والأعراض ما يلى..

- الشعور بألم وحشرجة فى الحلق.

- ألم يزداد سوءًا مع البلع أو الكلام.

- صعوبة فى البَلْع.

- التهاب الغدد وتورمها في رقبتك أو الفك.

- تورم اللوزتين واحمرارهما.

- بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين.

- بحة في الصوت أو صوت مكتوم.

- الحمى.

- السعال.

- سيلان الأنف.

- العطاس.

- آلام الجسم.

- الصداع.

- الغثيان أو القيء.

الطريقة الأفضل للوقاية من التهاب الحلق هى تجنب الجراثيم المسببة له، وممارسة عادات النظافة السليمة، وللوقاية اتبع هذه النصائح وعلّم طفلك أن يقلّدك فيها..

- اغسل يديك جيدًا وبكثرة لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة بعد استخدام المرحاض، وقبل الأكل وبعده، وبعد العطس أو السعال.

- تجنب لمس وجهك وعينيك أو أنفك أو فمك قدر الإمكان.

- تجنب مشاركة أكواب أو أواني الطعام والشراب.

- احرص على السعال أو العطس في منديل وتخلص منه على الفور، ثم اغسل يديك. وعند الضرورة، يمكنك العطس في أحد مِرفَقيك.

- استخدم مطهر يدين كحوليًا بديلاً لغسل اليدين في حال عدم توفر الماء والصابون.

- تجنب لمس الهواتف العامة أو لمس صنابير مياه الشرب العامة بفمك.

- احرص دائما على تنظيف وتطهير الهواتف ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بعد ولوحات مفاتيح الحواسيب عند السفر، نظّف الهواتف ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بعد الموجودة في غرفتك في الفندق.

- تجنب مخالطة المرضى أو من تظهر عليهم أعراض مخالطة لصيقة.