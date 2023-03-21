شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لمتلازمة داون.. تعرف على الأعراض وأسباب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يوافق 21 مارس من كل عام اليوم العالمي لمتلازمة داون، وتحدث متلازمة داون نتيجة خلل جيني يؤثر على نمو المخ والجسم يمكن أن يكون لهذه الحالة مجموعة من الأعراض والشدة، حيث يعاني بعض الأفراد من أعراض خفيفة بينما يعاني البعض الآخر من إعاقات ذهنية وجسدية أكثر حدة، وبمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون نتعرف على أعراضها وأسبابها، بحسب موقع "Health".

متلازمة داون، والمعروفة أيضًا باسم التثلث الصبغي 21 ، هي حالة وراثية تحدث عندما يكون هناك نسخة إضافية من الكروموسوم 21 في خلايا الشخص. تسبب هذه المادة الوراثية الإضافية تأخيرات في النمو وخصائص فيزيائية فريدة للأفراد المصابين بهذه الحالة.

ما الذي يسبب متلازمة داون؟

في حين أن السبب الدقيق لمتلازمة داون غير مفهوم تمامًا، فمن المعروف أنها تحدث عندما يكون هناك خطأ في انقسام الخلايا أثناء نمو الجنين.

تحدث متلازمة داون في حالة واحدة تقريبًا من بين كل 700 ولادة في جميع أنحاء العالم، ولا توجد طريقة معروفة للوقاية منها.

بينما يزداد خطر إنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون مع تقدم عمر الأم، فإن غالبية الأطفال المصابين بمتلازمة داون يولدون لنساء دون سن 35 عامًا.

أعراض متلازمة داون الشائعة

يمكن أن تختلف تأثيرات متلازمة داون من شخص لآخر، ولكن بعض الخصائص الشائعة تشمل القامة الصغيرة، وشكل الوجه المسطح، والعينين اللوزيتين اللتين تميلان إلى الأعلى ، وثنية واحدة عبر راحة اليد ، واللسان البارز .

قد يعاني الأفراد المصابون بمتلازمة داون أيضًا من إعاقة ذهنية وصعوبة في تطور اللغة وبعض الحالات الطبية مثل عيوب القلب ومشاكل الجهاز الهضمي.

تعتبر الاضطرابات السلوكية والنفسية أكثر شيوعًا في متلازمة داون من الأطفال العاديين. كانت الاضطرابات السلوكية التخريبية ، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، واضطراب السلوك، أو السلوك العدواني ، الأكثر شيوعًا.

يعد التوحد مرضًا مشتركًا شائعًا لمتلازمة داون، ويؤثر على 7% من الأطفال المصابين بمتلازمة داون.

يتواجد بعض الأطفال المصابين بمتلازمة داون في سنوات الدراسة مع تفاقم الملامح الشبيهة بالتوحد وتدهور معرفي إلى درجة الخرف وبدء الأرق الجديد.

عادة ما يصاب البالغون المصابون بمتلازمة داون بتغيرات عصبية ووظيفية نموذجية لمرض الزهايمر بحلول العقد السادس من العمر.