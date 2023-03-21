رجيم الأسبوع الأول من شهر رمضان 2023

بيروت - نادين محمد - يتواجد على السفرة الرمضانية كل ما لذ وطاب، وتصبح العين تأكل قبل البطن مثلما يُقال، ففي خلال شهر رمضان قد تتعرضين سيدتي إلى زيادة الوزن وتخشين من هذه الزيادة وترغبين في التعرف على رجيم رمضان.

تعالي معنا نعرفكِ على أهم النصائح التي يجب عليكِ اتباعها أثناء تطبيقك لرجيم رمضان ٢٠٢٣ مع معرفة رجيم أول أسبوع من شهر رمضان فتابعينا .

ما هي النصائح التي يجب اتباعها أثناء تطبيق رجيم رمضان ٢٠٢٣ :



• ينبغي تقسيم وجبة الإفطار من خلال تناول الماء والتمر أولاً لتهيئة المعدة للعمل ثم تناول طبق من السلطة الخضراء أو الشوربة ثم تناول الطبق الرئيسي المعد للإفطار .

• تناول كمية كافية من الماء قبل تناول الإفطار وذلك لتعويض الجسم من فقدان السوائل خلال ساعات الصيام بالإضافة إلى أن تناول كميات كبيرة من الماء يشعرك بالشبع، فهو بجنبكِ تناول الطعام الكثير .

• الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية والتي تملئ المعدة وتشعرها بالشبع .

• تجنب تناول المشروبات الغنية بالكافين مثل القهوة أو النسكافية وغيرها لأنها تسهم في إدرار البول مما يجعل الجسم يتخلص من كمية كبيرة من السوائل وهذا بدوره سوف يؤثر عليكِ خلال ساعات الصيام .

• تجنب الأطعمة المقلية والأطعمة الغنية بالدهون مع ضرورة استبدالها بالأطعمة المشوية أو المسلوقة بالإضافة عدم الإكثار من تناول الحلويات لأن هذه الأشياء تسهم في زيادة الوزن بسرعة .

• ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الطبيعية مثل الفواكه والخضروات .

رجيم الأسبوع الأول من رمضان ٢٠٢٣ :

رجيم اليوم الأول



الإفطار

٥ ملاعق كبيرة من الأرز .

قطعتين من اللحم المشوي أو المسلوق .

شوربة خضراء .

ثمرة من الفاكهة قليلة السعرات الحرارية .



السحور

قطعة من الجبن القريش .

بيضة مسلوقة .

حبة من الطماطم .

ربع رغيف .

رجيم اليوم الثاني



• الإفطار

٥ ملاعق كبيرة من الأرز .

ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة .

طبق شوربة بالخضار المسلوق .

ثمرة من التفاح .



• السحور

ثمرة من الجزر .

شريحة من الجبن الرومي .

نصف رغيف .

كأس شاي بالحليب .

رجيم اليوم الثالث



• الإفطار

٨ ملاعق كبيرة مكرونة باللحمة المفرومة والصلصة .

طبق سلطة خضراء .

٣ حبات من التمر .



• السحور

ثمرة من الخيار .

كوب الزبادي الخالي الدسم .

قطعة جبن قريش .

نصف رغيف من الخبز السن .

رجيم اليوم الرابع

• الإفطار

علبة تونة منزوعة الزيت .

طبق سلطة خضراء .

نصف رغيف من الخبز البلدي .

حبة من البرتقال .



• السحور

بيضة مسلوقة .

حبة من الخيار .

رغيف من الخبز السن .

كوب من الزبادي .

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رجيم اليوم الخامس



• الإفطار

نصف دجاجة مشوية .

طبق خضار بالفرن .

طبق من السلطة الخضراء .

٥ ملاعق كبيرة من الأرز .



• السحور

٦ ملاعق كبيرة من الفول بدون الزيت .

٢ حبة من الخيار .

نصف رغيف من الخبز البلدي .

رجيم اليوم السادس



• الإفطار

٣ سمك مشوي متوسط الحجم .

طبق سلطة خضراء .

٤ ملاعق كبيرة من الأرز .

قطعة من الحلويات بعد الفطار بساعتين .



• السحور

بيضة مسلوقة .

نصف رغيف من الخبز البلدي .

طبق سلطة خضراء .

كوب من الزبادي الخالي الدسم .

رجيم اليوم السابع



• الإفطار

ربع فرخة .

طبق شوربة خضار .

٦ صوابع من ورق محشي العنب .

ثمرة تفاح .



• السحور

حبة من البطاطس المسلوقة .

٢ حبة من الخيار .

نصف رغيف خبز .

كوب زبادي خالي الدسم .

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