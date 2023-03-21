عصير العنب يُزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

أعلن الدكتور الكسندر مياسنيكوف، أن عصير العنب يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.ووفقا له، إن تناول العنب مفيد للجسم. ولكن عصير العنب له تأثير عكسي.

ويقول: "لنأخذ شخصا سليما لديه استعداد للإصابة بمرض السكري. العنب كبقية الفواكه والثمار يمكن أن يقلل من احتمال الإصابة بمرض السكري. أما عصير العنب فتأثيره مختلف وعكسي، لأنه يزيد من هذا الخطر".

ويشير مياسنيكوف إلى أن النوع الثاني من مرض السكري سببه الاستعداد الوراثي وعوامل الوسط المحيط.

ويقول: "السكر لا يحفز المرض. بل الاستعداد الوراثي وعوامل بيئية عديدة وكذلك الإفراط بتناول الطعام والسعرات الحرارية الزائدة".

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