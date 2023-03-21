شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك..7 أعراض جسدية تحدث بسبب الإجهاد منها الصداع المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تتأثر جميع العوامل بالتوتر ، بما في ذلك أجسادنا وعواطفنا وسلوكنا في بعض الأحيان ، قد نتمكن من التعرف على الفور عندما نكون تحت الضغط، لكن في أوقات أخرى ، قد نستمر دون ملاحظة التحذيرات، إليك قائمة ببعض الأعراض الجسدية الشائعة للتوتر، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

7 أعراض جسدية قد تكون ناجمة عن الإجهاد:1.ضعف دورة النوم

يمكن أن يعاني جدول نومك وجودته من الإجهاد المفرط ، مما قد يؤدي إلى بدء دورة غير صحية من التوتر وقلة النوم، يمكن أن يؤدي الإجهاد الناتج عن الحياة اليومية إلى قلة النوم ليلاً بسبب قلة النوم ، مما قد يؤدي في النهاية إلى مشاكل في الصحة العقلية والجسدية.

2. الصداع المستمر

يمكن أن يؤدي التوتر العضلي الناجم عن الإجهاد إلى مضايقات جسدية مثل الصداع وآلام الظهر، عندما تشعر بالقلق ، قد تصلب عضلات رقبتك وفروة رأسك أو تنقبض ، مما قد يؤدي إلى صداع هذا هو السبب في حدوث الصداع الناتج عن التوتر والصداع النصفي في كثير من الأحيان بسبب الإجهاد.

3. حب الشباب

تم ربط مستويات الإجهاد المرتفعة في العديد من الدراسات بانتشار حب الشباب بشكل متكرر، قد يكون أحد أسباب ذلك أن بعض الناس يميلون إلى لمس وجوههم بشكل متكرر عندما يشعرون بالتوتر، هذا قد يسهل انتشار الجراثيم ويسرع من ظهور حب الشباب ، أظهرت العديد من الدراسات أن حب الشباب قد يكون مرتبطًا بزيادة مستويات التوتر.

4. مشاكل في الجهاز الهضمي

قد تكون المعدة من أولى الأماكن التي تشعر فيها بآثار التوتر أو القلق، يصبح الجهاز العصبي الودي للجسم أكثر نشاطًا خلال الأوقات العصيبة ، فإنه يبطئ عملية الهضم ، مما يوفر عليك استخدام الدم في عملية الهضم، بدلاً من ذلك ، يحول جسمك طاقته إلى عضلاتك وقلبك، قد يؤدي تباطؤ الهضم إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل زيادة أحماض المعدة ، والتي يمكن أن تسبب حرقة المعدة ودوار الحركة والانتفاخ.

5. الإصابة بنزلات البرد

قد يقع اللوم على التوتر إذا شعرت أنك تعاني من نزلة برد أو مرض آخر طوال الوقت، قد يعاني جهازك المناعي نتيجة الإجهاد وفقًا للدراسات ، فإن التعرض لمزيد من الإجهاد يجعل المرء أكثر عرضة للإصابة، تم اكتشاف أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن لديهم استجابة مناعية أضعف للقاح ، مما يشير إلى أن التوتر قد يكون مرتبطًا بانخفاض المناعة.

6. تغيير في الرغبة الجنسية

خلال الأوقات العصيبة ، يلاحظ الكثير من الناس تغيرات في رغباتهم الجنسية، بالمقارنة مع أولئك الذين يعانون من مستويات أقل من التوتر ، فإن أولئك الذين يعانون من مستويات عالية من التوتر المزمن قد خفضوا مستويات الإثارة الجنسية، تشمل الأسباب المحتملة الأخرى للتغيرات في الرغبة الجنسية إلى جانب الإجهاد التغيرات الهرمونية والإرهاق والمشاكل النفسية.

7. التعرق

التعرق طبيعي وصحي ، خاصة عند التعرض للإجهاد ، لكن العرق المفرط هو مختلف تمامًا يتم إطلاق هرمون الأدرينالين ، الذي يهيئ الجسم لرد فعل ، تولد الغدد المفرزة ، الموجودة في الإبط والفخذ وفروة الرأس ، التعرق حيث يستجيب الجسم لمشاعر مثل القلق أو التوتر.