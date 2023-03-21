شكرا لقرائتكم خبر عن شرب ماء الليمون كل صباح؟.. احذر من هذه الآثار الجانبية الـ6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب دخول فصل الصيف يمثل شرب الماء بالليمون شيء منعش في الجو الحار، فهوغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة ، ويأتي عصير الليمون بمثابة نسمة من الهواء النقي خلال الأيام الحارة والقائمة.

يزداد الطلب على عصير الليمون مع ارتفاع درجة الحرارة، أيضًا، يبدأ العديد من الأشخاص يومهم بشرب ماء الليمون يوميًا لتنظيف نظامهم، وله العديد من الفوائد الصحية التي تشمل بشرة صحية متوهجة، وتحسين المناعة ، وفقدان الوزن، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول هذا العصير المنعش اللذيذ ليس مفيدًا للصحة.

وفقا لموقع " timesnownews" يعد تناول الكثير من عصير الليمون له نصيبه العادل من الآثار الجانبية، والتي يجب أن تكون على دراية بها ، ومن بينها:

مشاكل الجهاز الهضمي الشديدة

شرب ماء الليمون يوميا على معدة فارغة مع العسل يساعد على الهضم، ومع ذلك، فإن تناوله طوال اليوم يمكن أن يهيج بطانة المعدة ويبطئ عملية الهضم. يمكن أن يؤدي إلى حرقة في المعدة وآلام في المعدة والغثيان وحتى انتفاخ البطن.

يقول الأطباء أنه بسبب الحموضة العالية ، يمكن أن يؤدي الماء بالليمون أيضا قرحة المعدة. المحتوى الحمضي لليمون يمكن أن يضر البطانة الداخلية للمعدة والأمعاء ، مما يؤدي إلى القرحة.

من الممكن أن يسبب الجفاف

وفقًا لخبراء الصحة، يعد عصير الليمون من أفضل الطرق لإزالة السموم من الجسم، فهو مدر للبول ويمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج البول في الكلى. وهكذا ، جنبًا إلى جنب مع الماء ، يؤدي التبول المتكرر إلى طرد الشوارد من الجسم مما يؤدي إلى الجفاف والتعب وجفاف الشفاه والعطش الزائد.

محفز للصداع النصفي

يؤدي شرب الكثير من ماء الليمون يوميًا إلى الإصابة بالصداع الشديد والصداع النصفي، وفقًا لدراسة بريطانية ، فإن ثمار الحمضيات تحتوي على نسبة عالية من التيرامين ، والذي يتم تشغيله بسبب فيتامين سي

تسوس الأسنان

كونك حامضيًا للغاية ، فإن شرب الكثير من عصير الليمون يمكن أن يعطي أسنانك إحساسًا بالوخز ويؤدي إلى المزيد من تسوس مينا الأسنان.

يقول الأطباء إن تآكل الأسنان هو فقدان كيميائي لمواد الأسنان التي تم تكلسها ، وبالتالي إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان، يجب أن تبدأ في الحد من تناول الأطعمة الحمضية ، مثل الليمون.

تلف الشعر

يتسبب استهلاك الليمون غير المنضبط في تلف شديد للشعر حيث يمكن أن يجفف بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تكسر الشعر.

قروح بالفم

تقرحات كانكر هي تقرحات في الفم تحت اللسان أو داخل الخدين. الأشخاص الذين يفرطون في تناول الأطعمة الحمضية أو الحارة، أو يعانون من نقص الفيتامينات أو يرتدون تقويم الأسنان ، يكونون عرضة للإصابة بهذه القرح.

ومع ذلك ، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية ، فإن شرب الكثير من ماء الليمون يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم قرح الفم الموجودة، يمكن أن يجعل تناول الطعام والتحدث غير مريح.

ما هي كمية ماء الليمون التي تعتبر جيدة للجسم

وفقًا لخبراء الصحة ، يعتبر شرب كوبين من ماء الليمون يوميًا ، حيث يمكنك خلط لتر من الماء مع أربع شرائح من الليمون فيه. يوفر ماء الليمون ترطيبًا أفضل ، ويمكنك تناول ماء الليمون الدافئ وإضافة العسل أو أوراق النعناع أو الزنجبيل إليه للحصول على فوائد صحية إضافية.

يقول الأطباء إن العديد من العوامل مثل العمر والحالة الصحية وغيرها من الحالات تؤثر أيضًا على الاستهلاك اليومي لماء الليمون.