شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح صحية تجعلك جاهزا لاستقبال فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب دخول فصل الصيف قد يواجه العديد من الأشخاص بعض المعضلات حول المكان الذي يبدأون فيه الاستعداد لفصل الصيف للحفاظ على صحتهم، ولكن فيما يلي بعض النصائح الصحية التي يجب اتباعها للاستعداد لفصل الصيف، وفقا لموقع "OnlyMyHealth". تأكد من الترطيبقد يؤدي ارتفاع الحرارة والعرق خلال فصل الصيف الحار إلى الجفاف، يشجعك العطش ، الذي يخلط أحيانًا على أنه جوع ، على تناول المزيد من الطعام. يجب أن تحدد هدفًا لشرب 8 إلى 10 أكواب يوميًا لمساعدتك في الحفاظ على استقرار مستويات الماء في جسمك. اختر ملابسك بحكمةاختر الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة وتجنب الأنواع الضيقة على الجلد والذي يتكون من قماش أكثر سمكًا إلى حد كبير، تجعل الملابس الضيقة من الصعب على حرارة الجسم أن تترك جسمك من خلال جلدك ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي الاحتكاك المطول بين القماش والجلد إلى التهيج وظهور الطفح الجلدي، حاول أن تغطي مناطق جسمك المعرضة لأشعة الشمس لمنع أضرار أشعة الشمس.





اتباع نظام غذائي خاص بكيلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا ليس فقط خلال فصل الشتاء ولكن أيضًا في الصيف، تناول الفواكه والخضروات التي توفر تأثيرًا مُبردًا لجسمك، يمكنك تضمين عناصر غذائية مثل الخيار والسمسم وماء جوز الهند والنعناع والبطيخ. لا تنسى واقي الشمس الخاص بكأفضل استثمار يمكنك القيام به لفصل الصيف هو واقي الشمس، اختر واقيًا من الشمس يحتوي على عامل حماية من الشمس يزيد عن 30، يشكل الواقي من الشمس حاجزًا بين الجلد وأشعة الشمس الضارة ، ويحميها من التلف ويمنع البقع العمرية وخطوط السمرة وحروق الشمس وغيرها من الآثار الضارة للجلد، يجب الابتعاد عن الشمس خلال ساعات الذروة لتقليل التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ضع واقٍ من الشمس مرة أخرى كل ساعتين إلى ثلاث ساعات إذا كنت تخطط للتواجد في الشمس لفترة طويلة من الوقت. أيضًا ، استثمر في مرطب للجسم يحتوي على عامل حماية من الشمس ، لأن أشعة الشمس تضر أيضًا بأجزاء الجسم الأخرى. اعتني بالشعرمثل بشرتك ، يجب أيضًا حماية شعرك من أشعة الشمس الضارة. خلال فصل الصيف ، يعاني شعرك حقًا، يتسبب التعرض اليومي لأشعة الشمس في تلف الحرارة ، مما يجعلها تبدو متعرجة ودهنية وباهتة، يجب التأكد من تغطية شعرك بقبعة أو وشاح، تأكد أيضًا من غسل شعرك مرتين على الأقل في الأسبوع لإزالة الغبار والأوساخ من شعرك، استخدم الشامبو والبلسم بأساس زيتي ، وتأكد من عدم استخدام مجففات الشعر ، وأجهزة فرد الشعر ، وأجهزة التسخين الأخرى قدر الإمكان.