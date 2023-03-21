شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة هرمون الأنوثة.. 5 أطعمة تزيد إنتاج البروجسترون منها الموز والبامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهرمونات عبارة عن رسل كيميائي في جسمك يؤثر على مجموعة متنوعة من العمليات الفيزيائية ، بما في ذلك دورات الهضم والنوم والاستيقاظ، واحد من اثنين من الهرمونات الجنسية الأنثوية ، جنبا إلى جنب مع هرمون الاستروجين ، هو البروجسترون، أدوارها الأساسية في جسم الأنثى هي التحكم في الدورة الشهرية والمساعدة في الحمل، يتأثر جسمك بالكامل ، بما في ذلك هرموناتك التناسلية ، بما تأكله من خلال تعديل نظامك الغذائي ، يمكنك محاولة رفع مستويات هرمون البروجسترون بشكل طبيعي إذا كنت تحارب مستويات منخفضة من البروجسترون، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

أكدت أخصائية التغذية Lovneet Batra ، أن البروجسترون هو هرمون جنسي ، الهرمون المحدد الذي يفصل النساء عن الرجال، إنه أحد الهرمونات الأولية التي ينتجها المبيض ، والآخر هو هرمون الاستروجين، النساء ذوات مستويات البروجسترون المنخفضة يعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية ، والقلق، والاستيقاظ في الليل ، وفقدان العظام وتورم الثدي الليفي (الثدي المؤلم والمتكتل) لمعالجة المستويات المنخفضة ، من المهم تناول الأطعمة التي تزيد من هرمون البروجسترون.

5 أطعمة تزيد من إنتاج البروجسترون:

- يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم الذي يساهم في إنتاج هرمون البروجسترون، ومن المعروف أيضًا أن المغنيسيوم ينظم عمل الغدة النخامية ، والتي بدورها تنظم إنتاج الهرمونات التي بدورها تنظم إنتاج البروجسترون.

-يحتوي عين الجمل على الستيرولات النباتية التي يمكن أن تحفز إنتاج البروجسترون لدى النساء،عين الجمل غني أيضًا بفيتامين B6 ، مما يساعد أيضًا على زيادة إنتاج البروجسترون.

-البامية هي مصدر غني للمغنيسيوم والزنك ، وهما من العناصر الغذائية الأساسية لموازنة هرمونات البروجسترون.

-بذور قرع العسل غنية بالزنك مما يساعد على دعم إنتاج البروجسترون

-اللوز مصدر غني للمغنيسيوم وفيتامين E الذي يساهم في إنتاج هرمون البروجسترون.

وشددت خبيرة التغذية ، على أهمية إجراء التعديلات الصحيحة على النظام الغذائي والحفاظ على نمط حياة صحي أكثر ، من أجل السماح للجسم بإنتاج الكميات المناسبة من الهرمونات الطبيعية ، بما في ذلك هرمون البروجسترون، وأشارت إلى ضرورة دمج هذه الأطعمة اللذيذة والمغذية في نظامك الغذائي لزيادة مستويات البروجسترون وتحسين صحتك العامة.