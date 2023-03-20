تعتبر المقلوبة من أشهر الأكلات الشعبية التي يفضلها الكثير وتعتبر أيضاً خياراً مناسباً للإفطار في أول يوم من أيام شهر الخير، تعرفي اليوم معنا على طريقة مقلوبة الدجاج السهلة وضعيها على رأس قائمة أكلات رمضان 2023، قدميها بجانب سلطة الخضار أو الزبادي.

المكونات

مكونات الدجاج والمرق

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. 900 غرام من قطع الدجاج. 10 حبات من البهارات المشكلة. 10 حبات من الفلفل الأسود. 5 حبات من القرنفل. 5 حبات من الهيل. ورقتان من ورق الغار. عودان من القرفة. ملعقة صغيرة من معجون الطماطم. ملعقة صغيرة من الكركم. حبة من البصل المقطع. ملعقتان كبيرتان ونصف من الملح.

مكونات الأرز

3 أكواب ونصف من الأرز. حبتان من الباذنجان المقطع. رأس من القرنبيط المقطع. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من الكركم. ملعقة صغيرة ونصف من البهارات المشكلة. نصف ملعقة صغيرة من القرفة. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 4 ملاعق صغيرة ونصف من الملح. ملعقة كبيرة من السمن.

طريقة التحضير

قلي الدجاج

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، اقلي قطع الدجاج حوالي لمدة 5 دقائق لكل جانب.

أضيفي حبات البهارات والفلفل الأسود والقرنفل والهيل وورق الغار والقرفة ومعجون الطماطم والكركم، ثم أضيفي البصل والملح وكمية كافية من الماء ، اغلي المزيج لمدة ساعة، ثم ضعي قطع الدجاج جانباً.

سلق الدجاج

تصفية المرق

صفي المرق بعد أن يبرد قليلاً باستخدام مصفاة معدنية في وعاء كبير.

تصفية المرق

نقع الأرز

انقعي الأرز في وعاء كبير مملوء بالماء لمدة 25 دقيقة.

نقع الأرز

قلي الباذنجان والقرنبيط

اقلي قطع الباذنجان والقرنبيط في قدر زيت عميق على دفعات، ثم صفيها وضعيها جانباً.

قلي الباذنجان والقرنبيط

تتبيل الأرز

صفي الأرز جيداً، ثم أضيفي له الزيت والكركم والبهارات والقرفة والفلفل والملح، حركي المكونات معاً حتى تتجانس تماماً.

تتبيل الأرز

ترتيب طبقات المقلوبة

رتبي طبقات قدر المقلوبة المدهون بالسمنة بدءاً بالدجاج، ثم ثلث كمية الأرز، ثم الباذنجان والقرنبيط، ثم الأرز المتبقي، احرصي على توزيع المكونات بشكل متساوي.

طهي المقلوبة

اسكبي المرق بحيث يغطي المكونات، ثم غطي القدر واطهيه على نار متوسطة حتى الغليان، ثم خففي الحرارة واستمري بالطهي لمدة 25 دقيقة.

اقلبي المقلوبة بالدجاج في طبق كبير وقدميها مباشرة، زينيها باللوز أو أي مكسرات من إختيارك.

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