تستخدم صدور الدجاج مع الكثير من الوصفات الرئيسية المختلفة مثل الملوخية الخضراء أو الصواني وغيرها وذلك لسهولة تنظيفها وتحضيرها، طبقي معنا اليوم طريقة طبخ صدور الدجاج بأسهل الخطوات وقدميه لعائلتك بجانب الأرز المبهر أو أي طبق من إختيارك.

المكونات

مكونات صدور الدجاج

ملعقتان صغيرتان من بهارات الستيك. نصف ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة. نصف ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة. قطعتان من صدور الدجاج منزوعة العظم والجلد. ملعقة كبيرة من الزيت. ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

15 دقيقة

تتبيل صدور الدجاج

تبلي صدور الدجاج بالتوابل والبابريكا بنوعيها من جميع الجوانب.

تسخين الزيت

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

تسخين الزيت

طهي صدور الدجاج

اقلي صدور الدجاج لمدة 8 دقائق دون تقليب، ثم اقلبيها واقليها على الجانب الآخر، ثم أضيفي الزبدة واتركيها ذويب وقلبي الدجاج عدة مرات.

قدمي صدور الدجاج مباشرة، يمكنك تقطيعها وتقديمها أيضاً.

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