طريقة عمل الدجاج الهندي بالزبدة

القاهرة ـ سليم إمام
إليك عزيزتي طريقة تحضير الدجاج الهندي بالزبدة، تقدمها إليك الشيف ديمة من شركة Philips:
المكونات:
4 ملعقة كبيرة زيت نباتي (كل ملعقتين على حدة)
10 صدور دجاج مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم
1 بصلة مفرومة ناعماً
4 حبة ثوم مفروم ناعماً
2 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور
½ إصبع زبدة (كل ¼ إصبع على حدة)
عصير نصف ليمونة
2 ملعقة كبيرة من بهارات الجرام ماسالا (كل ملعقة على حدة)
1 ملعقة صغيرة بودرة التشيلي
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار
½ كوب لبن
1 كوب كريما طازجة
4 حبات طماطم مقشرة
¾ كوب معجون طماطم
2 كوب ماء دافىء
1 ملعقة كبيرة نشاء
¼ كوب ماء بارد
ملح وفلفل حسب الرغبة
¼ كوب كزبرة مفرومة
الطريقة:
• ذوبي النشاء في ¼ كوب ماء بارد و ضعيه جانباً.
• في 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي اطهي البصل حتى يصبح طرياً، أضيفي الثوم والزنجبيل وحركي، أضيفي ¼ إصبع زبدة، عصير الليمون، 1 ملعقة صغيرة من الجرام ماسالا، بودرة التشيلي، الكمون، الفلفل الأحمر الحار، الملح والفلفل وحركي جيداً.
• أهرسي الطماطم المقشرة على خلاط فيليبس.
• في قدر على النار، أضيفي الطماطم المهروسة، معجون الطماطم، 2 كوب ماء دافىء واللبن و دعي المزيج يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
• تبلي الدجاج بالملح والفلفل والملعقة المتبقية من الجرام ماسالا.
• في قدر منفصل، اطهي الدجاج على دفعات في 2 ملعقة زيت نباتي حتى يصبح طرياً وذهبي اللون (حوالي 10 دقائق).
• أضيفي الدجاجإلى الصلصة ودعيها تغلي لمدة خمس دقائق، أضيفي الكريما الطازجة واتركيها على النار لمدة دقيقتين إضافيتين، أضيفي الزبدة المتبقية و حركي جيداً.
• أضيفي خليط النشاء المذاب في الماء مع التحريك واطهي لدقيقتين إضافيتين، انقلي إلى طبق التقديم. زيني بالكزبرة المفرومة وقدمي الطبق مع الأرز البسمتي.
أفكار:
يمكنك تعديل البهارات حسب ذوقك، يمكنك جعل الطبق أكثر حرارة بزيادة كمية بودرة التشيلي أو الفلفل الأحمر الحار.
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