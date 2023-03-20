طريقة عمل الدجاج الهندي بالزبدة

إليك عزيزتي طريقة تحضير الدجاج الهندي بالزبدة، تقدمها إليك الشيف ديمة من شركة Philips:

المكونات:

4 ملعقة كبيرة زيت نباتي (كل ملعقتين على حدة)

10 صدور دجاج مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم

1 بصلة مفرومة ناعماً

4 حبة ثوم مفروم ناعماً

2 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

½ إصبع زبدة (كل ¼ إصبع على حدة)

عصير نصف ليمونة

2 ملعقة كبيرة من بهارات الجرام ماسالا (كل ملعقة على حدة)

1 ملعقة صغيرة بودرة التشيلي

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

½ كوب لبن

1 كوب كريما طازجة

4 حبات طماطم مقشرة

¾ كوب معجون طماطم

2 كوب ماء دافىء

1 ملعقة كبيرة نشاء

¼ كوب ماء بارد

ملح وفلفل حسب الرغبة

¼ كوب كزبرة مفرومة

الطريقة:

• ذوبي النشاء في ¼ كوب ماء بارد و ضعيه جانباً.

• في 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي اطهي البصل حتى يصبح طرياً، أضيفي الثوم والزنجبيل وحركي، أضيفي ¼ إصبع زبدة، عصير الليمون، 1 ملعقة صغيرة من الجرام ماسالا، بودرة التشيلي، الكمون، الفلفل الأحمر الحار، الملح والفلفل وحركي جيداً.

• أهرسي الطماطم المقشرة على خلاط فيليبس.

• في قدر على النار، أضيفي الطماطم المهروسة، معجون الطماطم، 2 كوب ماء دافىء واللبن و دعي المزيج يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

• تبلي الدجاج بالملح والفلفل والملعقة المتبقية من الجرام ماسالا.

• في قدر منفصل، اطهي الدجاج على دفعات في 2 ملعقة زيت نباتي حتى يصبح طرياً وذهبي اللون (حوالي 10 دقائق).

• أضيفي الدجاجإلى الصلصة ودعيها تغلي لمدة خمس دقائق، أضيفي الكريما الطازجة واتركيها على النار لمدة دقيقتين إضافيتين، أضيفي الزبدة المتبقية و حركي جيداً.

• أضيفي خليط النشاء المذاب في الماء مع التحريك واطهي لدقيقتين إضافيتين، انقلي إلى طبق التقديم. زيني بالكزبرة المفرومة وقدمي الطبق مع الأرز البسمتي.

أفكار:

يمكنك تعديل البهارات حسب ذوقك، يمكنك جعل الطبق أكثر حرارة بزيادة كمية بودرة التشيلي أو الفلفل الأحمر الحار.

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