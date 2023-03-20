طريقة عمل كيكة عيد الأم

القاهرة ـ سليم إمام تعرفي على طريقة تحضير كيكة عيد الأم الشهية وقدميها في مناسباتك أو فاجئي بها والدتك مقادير كيكة عيد الأم 3 أكواب طحين كوب ونصف سكر ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ملعقة صغيرة بيكنج صودا

3 بيضات

1 كوب زيت نباتي ملعقة فانيلا

علبة شرائح أناناس مهروس علبة كاملة 3 حبات موز مهروس

1 كوب جوز بيكان مقطع تخلط هذد المقادير جيداً وتوضع في 3 قوالب في فرن محضر مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 -30 دقيقة ولتحضير الآيسنغ تحتاجين إلى 2 كوب سكر مطحون

100 غرام زبدة غير مملحة

400 غرام جبنة كريمية

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