تعتبر الدولمة من أشهى وأشهر وصفات المطبخ العراقي التي تتكون بشكل أساسي من ورق العنب والخضار الأخرى المحشية، تعلمي اليوم طريقة عمل الدولمة العراقية السهلة واعتبريها واحدة من أكلات رمضان 2023 الرئيسية، قدميها بجانب سلطة الزبادي واستمتعي بالطعم الرائع.

المكونات

مكونات الحشوة

كوب ونصف من الأرز المنقوع. حبتان صغيرتان من الطماطم المقطعة. حبتان صغيرتان من البصل المقطع. ربع كوب من البقدونس المفروم. فصان من الثوم المهروس. ملعقة صغيرة ونصف من البهارات المشكلة. ربع ملعقة صغيرة من القرفة. ملعقتان صغيرتان من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. 200 غرام من اللحم المفروم.

مكونات الدولمة

450 غراماً من ورق العنب. 9 حبات من الكوسا المحفورة. 6 حبات من الباذنجان المحفور. حبتان من الطماطم المقطعة. حبتان من البطاطس المقطعة. 450 غراماً من لحمة الريش أو الرقبة. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ربع كوب من زيت الزيتون. 3 حبات من الليمون المعصور. 3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم. ماء حسب الحاجة.

طريقة التحضير

120 دقيقة

تحضير الحشوة

اخلطي الأرز بعد تصفيته جيداً مع الطماطم والبصل والبقدونس والثوم والبهارات القرفة والزيت واللحم المفروم والملح والفلفل في وعاء كبير.

تحضير الحشوة

نقع ورق العنب

انقعي ورق العنب في وعاء مملوء بالماء الساخن لمدة 3 دقائق، ثم صفيها جيداً.

نقع ورق العنب

حشو الكوسا والباذنجان

ابدئي بحشي الكوسا والباذنجان بحيث تملئين ثلاثة أرباع كل قطعة.

حشو الكوسا والباذنجان

حشو ورق العنب

رتبي ورق العنب على سطح العمل وأضيفي حوالي ملعقة صغيرة من الحشوة في المنتصف، ثم اطوي جوانبها ودحرجيها حتى تلف بالكامل كما في الصورة.

حشو ورق العنب

ترتيب طبقات قدر الطهي

رتبي شرائح الطماطم والبطاطس في قدر الطهي، ثم ضعي فوقها قطع اللحم وتبيلها بنصف كمية الملح والفلفل، ثم ضعي قطع الكوسا والباذنجان.

ترتيب طبقات قدر الطهي

إضافة ورق العنب وباقي المكونات

رتبي ورق العنب فوق الكوسا والباذنجان في طبقة متساوية كما في الصورة، ثم اسكبي زيت الزيتون ووزعيه، ثم اسكبي الماء بحيث تغطي المكونات وتبلي بالملح والفلفل المتبقي.

إضافة ورق العنب وباقي المكونات

طهي الدولمة

غطي القدر واغلي المكونات على نار متوسطة، ثم خففي الحرارة واطهي المكونات لمدة ساعتين وقبل الانتهاء من الطهي بحوالي 15 دقيقة أضيفي عصير الليمون.

طهي الدولمة

تقديم الدولمة العراقية

اقلبي قدر الدولمة في طبق كبير وقدميها مباشرة.

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