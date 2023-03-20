إليك سيدتي طريقة تحضير تشيز كيك الكريب:

مقادير تشيز كيك الكريب

-نصف كوب لبن

-بيضة

- 2 ملعقة صغيرة فانيليا

- 2 ملعقة صغيرة سكر

-نصف كوب دقيق

-ملعقة صغيرة ملح

-ملعقة كبيرة زبدة مذابة

مقادير الحشو:

-2 كوب جبنة كريمية

-نصف كوب سكر بودرة

-نصف ملعقة صغيرة فانيليا

-بسكويت سادة

-كريمة مخفوقة

طريقة تحضير تشيز كيك الكريب:

-في الخلاط الكهربائي اخلطي اللبن البيض مع الفانيلا جيداً، أضيفي السكر واخلطي مجددا.

- أضيفي الطحين وحركي حتى الحصول على خليط سائل ثقيل.

-في مقلاة على النار، ضعي قليل من الزبدة ثم أضيفي مقدار فنجان من خليط الكريب ليشكل دائرة، اتركيه حتى يبدأ يستوي وتخرج فقاقيع، يقلب على الجهة الأخرى ثم يرفع.

طريقة تحضير الحشوة:

-اطحني البسكويت مع مكعب زبدة

-اخلطي الكريمة المخفوقة والجبنة الكريمي والفانيليا وضعيهم في الثلاجة

بعد تجهيز الكريب والحشوة :

-على الكريب ضعي خليط الكريمة المخفوقة وصوص التوت والبسكويت المطحون ولفيه.

-زينيه بقليل من حبات الفراولة أو التوت حسب الرغبة

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