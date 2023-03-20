شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لصيام أصحاب الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيام يستغرق ما يقرب من 12 ساعة علي مدار 30 يوم طوال شهر رمضان ، وذلك بالطبع له تأثير علي مرضي القلب والسكري بنوعيه والضغط أيضا ، بالإضافة الي الحوامل والرضاعة الطبيعية ، فبتالي هناك نظام غذائي متبع لذوي الامراض المزمنة ، لكي يستطيعون التواصل علي الصيام .

ومن جانبها قالت الدكتورة سونيا إسلام اختصائية التغذية ان الصيام في شهر رمضان هو تمرين عقلي بقدر ما هو تمرين بدني، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد على التكيف مع الصيام اليومي لاصحاب الامراض المزمنة . وذلك وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

نصائح صحية في رمضان :

1.ابق رطبًا. جرب شرب السوائل عدة مرات طوال الليل ، حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش الشديد ،فالعطش هو إشارة إلى أن جسمك يعاني من الجفاف بالفعل. اختر السوائل التي لا تحتوي على الكافيين ، لأن المشروبات المحتوية على الكافيين يمكن أن تسبب الجفاففان شرب الماء اثناء الإفطار المغرب يضمن حصولك على أفضل مصدر لترطيب جسمك .

2. تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة أثناء المساء، يحتاج جسمك أكثر من أي وقت مضى إلى تغذية جيدة للتعويض عن ضغوط الصيام. الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية ، مثل زيت الزيتون والمكسرات ، كل هذه العناصر مهمة لتزويد جسمك بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

3. لا تفرط في تناول الطعام أثناء الإفطار. إن تناول الطعام بتمعن والاستماع عندما يكون جوعك مشبعًا بالفعل يضع ضغطًا أقل على جسمك ويمنحك طاقة أكبر من تناول كميات كبيرة في وقت واحد.

4. استمر في التحرك على الرغم من أن الصيام يمكن أن يكون مرهقًا جسديًا ، فحاول ألا تكون مستقرًا تمامًا، إذا كنت تمارس الرياضة عادة في الصباح ، فراجع كيف يشعر جسمك إذا بدلت التمرين إلى المساء بعد الإفطار. لا تعتبر التمارين الشاقة فكرة جيدة أثناء النهار لأنك قد تصاب بالجفاف بسرعة.

5.تساعد مكونات الوجبة المتوازنة معًا في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم ، مما يمنحك طاقة جيدة. تشمل المصادر الحبوب الكاملة وخبز الحبوب الكاملة والأرز البني ودقيق الشوفان. والفواكه والخضروات الطازجة .

6.ابحث عن ما يناسبك. اعتمادًا على جدول نومك ، قد ترغب في تجربة عدد المرات والوقت الذي تأكل فيه للحفاظ على طاقتك.