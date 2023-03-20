شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل محمد ثروت يتحدث عن الصحافة الصحية فى مؤتمر كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الدكتور محمد ثروت، أستاذ الإعلام الرقمى، ضرورة التزام الإعلاميين بالقواعد الأخلاقية أثناء التغطية الصحية، وأن يجمع الإعلامي في المجال الصحي بين المعرفة العامة والتخصص، وذلك فى ورقة عمل بعنوان "الصحافة الصحية والتعليمية بين النزعة الأكاديمية والمهنية"، بجامعة 6 أكتوبر. أدار الجلسة دكتور محمد صلاح، بمشاركة دكتورة صباح الحكيم من مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء. مؤتمر جامعة 6 أكتوبر

المتحدث باسم الصحة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الإعلام وفنون الاتصال بعنوان دور الإعلام التقليدي والرقمي في دعم قضايا التعليم والصحة في الوطن العربي برعاية الدكتور جمال سامي رئيس الجامعة والدكتورة ايمان العزيزي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتورة آمال كمال عميد كلية الإعلام وفنون الاتصال. شهدت الفعاليات انعقاد ثلاث جلسات شملت الجلسة الافتتاحية حضورا مكثفا من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب من داخل وخارج الكلية، حيث ألقت كلمة الافتتاح ا.د إيمان العزيزي نائب رئيس الجامعة.

وشهدت الفعاليات انعقاد ثلاث جلسات شملت الجلسة الافتتاحية حضورا مكثفا من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب من داخل وخارج الكلية ، حيث ألقت كلمة الافتتاح أ.د ايمان العزيزي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تبعها كلمة ا.د آمال كمال عميد كلية الإعلام وفنون الاتصال جامعة 6 أكتوبر، ثم كلمة د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أمين عام المستشفيات الجامعية، وكلمة د. محمود بكر رئيس اتحاد كتاب البيئة، كما شهدت الجلسة حضور الدكتور محمود مسلم عضو مجلس النواب رئيس اللجنة الثقافية بمجلس الشيوخ رئيس مجلس إدارة الوطن.

عقب ذلك افتتحت الجلسة الأولى بعنوان "الإعلام الرقمي والتقليدي في دعم قضايا الصحة" برئاسة أ.د رضا أمين عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، تم خلالها مناقشة أربعة أبحاث متميزة لعدد من الباحثين من داخل وخارج الكلية.

أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "التسويق الأخضر في دعم قضايا الصحة والتعليم" برئاسة ا.د سلوى العوادلي وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتم خلالها مناقشة ثلاثة أبحاث متميزة في مجال التسويق الأخضر.