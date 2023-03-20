شكرا لقرائتكم خبر عن المخاطر الصحية لشرب القهوة بالحليب على معدة فارغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي القهوة مليئة بالكافيين، ونعلم جميعًا مدى أهمية الكافيين عندما تضطر إلى التخلص من النوم والبقاء مستيقظًا، نحب جميعًا احتساء قهوة طازجة دافئة في الصباح، لكن هل تعلم أنها ليست كبيرة على صحتك؟

الآثار الجانبية لقهوة الحليب

وفقا لموقع " Thehealthsite"، القهوة مع الحليب والسكر ليست شيئًا جيدًا يجب على المرء أن يشربه أول شيء في الصباح، يأتي مع الكثير من المخاطر الصحية التي سنشرحها اليوم.

الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم

يمكن أن يؤدي شرب قهوة الحليب على معدة فارغة إلى زيادة إفراز الحمض في المعدة مما يؤدي إلى عسر الهضم.

يزيد من مستويات التوتر

نعم ، شرب القهوة بالحليب أول شيء في الصباح يمكن أن يمنحك المزيد من القلق والتوتر.

ارتفاع مستويات السكر في الدم

يمكن أن يؤثر الكافيين على طريقة جسمك في إدارة مستويات السكر في الدم.

يسبب التهاب

يمكن أن تساهم قهوة الحليب على معدة فارغة بشكل كبير في الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

سبب التقلبات المزاجية

أوه نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح! تناول الكافيين ، أول شيء في الصباح يمكن أن يسبب تقلبات مزاجية.