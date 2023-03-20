شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحتك.. اعرف فوائد شرب الماء لدعم جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتكون جسم الإنسان من 70 % من الماء ، لذا فليس من المستغرب أن نحتاج إلى الحفاظ على رطوبة جيدة للبقاء بصحة جيدة، وشرب كمية كافية من الماء حتى يتمكن جسمك من هضم طعامك بشكل صحيح وتوصيل العناصر الغذائية إلى خلاياك والتخلص من المواد التي لا يريدها جسمك، بدون كمية كافية من الماء ، سيكون التحكم في درجة حرارة الجسم تحديًا ، وستفتقر مفاصلك إلى الترطيب ، وستتعب عضلاتك بسرعة أكبر ، خلاصة القول هي أن كل خلية ونسيج وعضو يحتاج إلى الماء ليعمل بشكل صحيح، وإليك 3 طرق رئيسية يدعم بها الماء المناعة ، وفقا لما نشره موقع " iamherbalifenutrition".

ثلاث طرق رئيسية يدعم بها الماء المناعة:الماء ضروري لامتصاص العناصر الغذائية:

هناك حاجة إلى الماء أثناء عملية الهضم بأكملها ، ولكن بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بامتصاص العناصر الغذائية في مجرى الدم ، يتم نقل العناصر الغذائية في هذه البيئة المائية إلى جميع خلايا الجسم حيث يمكن تناولها والاستفادة منها.

الماء عنصر أساسي في السائل اللمفاوي:

يعد الماء مكونًا مهمًا لسائل آخر مهم في جهاز المناعة ، يُسمى السائل الليمفاوي (أو السائل اللمفاوي) ، والذي ينتقل عبر نظام منفصل من الأوعية.

يحتوي السائل اللمفاوي على خلايا دم بيضاء متخصصة ، تسمى الخلايا الليمفاوية ، تساعد الجسم على مكافحة العدوى أثناء دوران السائل اللمفاوي ، فإنه يساعد على إزالة الفضلات والسموم والشوائب من الجسم - بما في ذلك البكتيريا والفيروسات، نظرًا لأن نظامك الليمفاوي يحتوي على حوالي 96 % من الماء ، فمن المنطقي أن الجفاف يمكن أن يبطئ وظيفة نظام الصرف الطبيعي هذا في جسمك.

يساعد الماء في الحفاظ على الأغشية المخاطية صحية:

هناك طريقة أخرى يدعم بها الماء والسوائل المناعة وهي الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية، مثلما تساعد بشرتك على حماية الجزء الخارجي من جسمك من الغزاة الأجانب ، تعمل الأغشية المخاطية الرطبة كحاجز أيضًا، تحمي هذه الأغشية المناطق التي تتعرض للهواء داخل جسمك - مثل أنفك وفمك وحلقك، عندما يفتقر جسمك إلى السوائل الكافية ، فقد تصبح ممراتك الأنفية جافة ، مما يجعل الحاجز الحاجز أقل فعالية.

أخيرًا ، إذا كنت تعاني من مرض وكنت تسعل وتعاني من جفاف الحلق ، أو إذا كنت تعاني من الحمى ، أو إذا كنت تفقد السوائل بسبب المعدة أو اضطراب الأمعاء ، فمن المهم جدًا أن تستهلك الكثير من السوائل من أجل مساعدة نظامك على التعافي.