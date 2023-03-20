شكرا لقرائتكم خبر عن ما الصداع النصفي؟.. تعرف على كيفية علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع النصفي هو حالة من الأعراض العصبية المتعددة التي يمكن أن تسبب ألمًا حادًا في الرأس. ويعتقد البعض أنه صداع سيئ للغاية ، لكنه مشكلة صحية أكثر إرهاقًا بكثير، وهناك أنواع فرعية مختلفة من الصداع النصفي ، مصنفة حسب نوع الأعراض التي يسببها كل منها، وفقا لما نشره موقع drtommacek

صداع نصفي مع هالة

الصداع النصفي بدون هالة

الصداع النصفي بدون ألم في الرأس

مفلوج الصداع النصفي

الصداع النصفي الشبكي

الصداع النصفي المزمن

ما هي بعض أعراض الصداع النصفي؟

يعد ألم الرأس أكثر الأعراض شيوعًا ، ولكن يبدأ العديد من الرجال والنساء في الشعور بأعراض أخرى قبل يوم أو يومين من بدء الصداع. تشمل العلامات المبكرة للصداع النصفي ما يلي:

تصلب الرقبة

إمساك

الرغبة الشديدة في تناول الطعام

يتأرجح المزاج من النشوة إلى الاكتئاب

كثرة الإلحاح على التثاؤب

زيادة العطش والتبول

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر ، فإن هذه العلامات تسمح لهم بالتنبؤ بموعد وصول آلام الرأس.

الهالات هي أعراض مرتبطة بجهازك العصبي. يمكن أن تنتج هالة الصداع النصفي:

الظواهر المرئية بما في ذلك ومضات من الضوء أو الألوان أو الأشكال

صعوبة في الكلام

سماع الأصوات أو الموسيقى

الإحساس بوخز وإبر في ذراعيك أو ساقيك

الشعور بضعف أو تنميل في وجهك أو جانب واحد من جسمك

فقدان البصر

عدم القدرة على التحكم في حركات الرجيج بالجسم

بمجرد أن يهدأ الصداع النصفي ، قد تواجه تقلبات مزاجية أو ارتباك أو ضعف أو حساسية تجاه الصوت أو الضوء.

كيف يتم علاج الصداع النصفي؟

قد يلعب الدواء دورًا في خطة العلاج الخاصة بك. تعمل بعض الأدوية على التحكم في ألم الصداع النصفي ، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على التركيبة الصحيحة التي تلبي احتياجاتك.

إذا كنت تعاني من نوبات الصداع النصفي المتكررة أو الشديدة ولم تساعد الأدوية الأخرى ، فقد تكون مرشحًا جيدًا للعلاج الوقائي. بعض هذه الأدوية تشمل:

حاصرات بيتا

حاصرات قنوات الكالسيوم

مضادات الاكتئاب

الأدوية المضادة للتشنج