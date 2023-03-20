بيروت - نادين محمد - ألم عضلات البطن بعد التمرينات الشاقة، والذي يبدأ عادةً بعد بضع ساعات من التمرين ويتلاشى في غضون أيام قليلة، ويمكن للعلاجات الطبيعية أن تخفف من تلك الآلام فقد يحدث إجهاد عضلات البطن عند تمزق أو شد عضلات المعدة بشكل مفرط. إن إجهاد عضلة البطن وعضلة المعدة المشدودة هما نفس الحالة.

ما هي عضلات البطن؟

عضلات البطن هي جزء من الجهاز العضلي الهيكلي، وتدعم هذه العضلات الموجودة في الجزء الأمامي من الجسم، بين الحوض والأضلاع، وتثبت الأعضاء في مكانها وتساعدك على الحركة، وغالبًا ما تكون عضلة المعدة المشدودة ناتجة عن الإفراط في ممارسة الرياضة فقد تؤدي الحركات المتكررة، عادةً في الرياضة أو في أي نشاط بدني آخر، إلى تمدد العضلات أو تمزقها.

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يمكن لأي شخص أن يعاني من شد عضلة المعدة، لكن بعض التمرينات الشاقة تزيد من خطر إصابتك. يعد الأشخاص الذين يمارسون رياضات مثل كرة القدم والتنس التي تتطلب الكثير من حركات الجذع جنبًا إلى جنب هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلة.

ما الذي يتسبب في ألم عضلات البطن بعد التمرينات؟

أعراض إجهاد عضلة البطن

بعيدًا عن ألم عضلات البطن بعد التمرينات الشاقة هناك مجموعة من الأسباب الأخرى لألم عضلات البطن وهي كالتالي:



-السعال أو العطس أو الضحك.

-الاستيقاظ بعد فترة طويلة من الجلوس أو الخمول.

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كدمات.

-تشنجات عضلية أو تصلب العضلات أو آلام في العضلات.

تورم.

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كيف يمكنني منع إجهاد عضلات البطن ؟

إن إراحة عضلات البطن من بعض الأنشطة يمكن أن يقلل من فرصك في شد عضلات المعدة. بإمكانك أيضًا:

-طلب المساعدة عند رفع الأشياء الثقيلة.

-جربي تمارين البيلاتس أو اليوجا أو غيرها من التمارين لتمديد عضلات البطن بانتظام.

-يمكنك تقوية تمارين البطن عن طريق القيام بتمارين بلانك وغيرها من التمارين التي تعمل على عضلات الجذع.

الصورة من موقع AdobeStock

-يمكنك إحماء عضلاتك قبل ممارسة النشاط البدني الشاق، وممارسة تمارين التهدئة بعد ذلك.

نظرة مستقبلية / تقدم



يمكن لمعظم الناس العودة إلى أنشطتهم بعد إعطاء عضلات البطن وقتًا للراحة والشفاء.

ألم عضلات البطن بعد التمرينات متى يجب الاتصال بالطبيب؟

يجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا واجهت:

-صعوبة المشي.

-ألم يتعارض مع الأنشطة اليومية أو النوم.

-علامات الفتق.

الصورة من موقع AdobeStock

ما الذي يتسبب في ألم عضلات البطن بعد التمرينات ؟

التقلصات معروفة جيدًا للرياضيين، وغالبًا ما تكون موضعية في عضلات الساق والفخذين، وقد يتسبب نقص الماء بشكل عام في حدوث هذه التشنجات والألم مثل تناول مشروب بارد.

أما عن العلاج الصحيح لتشنجات البطن فيجب في البداية علاج السبب للحصول على راحة فورية، ويمكن تناول الأدوية المضادة للتشنج أو الباراسيتامول .

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المصدر : موقع هيلث