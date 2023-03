تمارين قبل الفطور في رمضان

بيروت - نادين محمد - ممارسة التمارين الرياضية قبل الفطور في شهر رمضان تعود بفوائد عديدة على صحة الإنسان، من ضمنها فقدان الوزن وحرق الدهون المتراكمة، ليس هذا فحسب، فهي تساعد في الحفاظ على توازن مكونات الجسم من سوائل، عضلات، دهون وعظام، إضافة إلى منافع أخرى سنعرضها لك سيدتي في سطور هذا المقال.

فوائد التمارين الرياضية قبل الإفطار

أجرى باحثون بجامعتي باث University of Bath وبرمنغهام University of Birmingham في بريطانيا، دراسة حديثة نشرت نتائجها في Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism أن ممارسة الرياضة قبل تناول وجبة الفطور تساعد على حرق الدهون وتخفض نسبة السكر في الدم، ما يقلل من فرص الإصابة بأمراض السكري والقلب.

إلى ذلك، يجمع الأطباء وخبراء التغذية على أن ممارسة التمارين الرياضية قبل ساعة أو ساعتين من موعد الفطور يسهم في خسارة الوزن، لأنها:

• تمهد المعدة لهضم الطعام بطريقة أفضل منعاً لعسر الهضم.

• تسمح للجسم باستخدام الدهون المخزنة فيه للشعور بالطاقة والنشاط.

• تحفز العضلات على امتصاص الجلوكوز بشكل أفضل، ما يساعد مرضى السكري في السيطرة على الإنسولين.

• تعالج اضطرابات النوم والأرق.

• تساعد على الاسترخاء والتخفيف من ضغوط الحياة اليومية.

• تسهم الهرمونات التي يفرزها الجسم خلال ممارسة الرياضة قبل تناول الفطور في رمضان في تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم، فضلاً عن زيادة تدفق الدم للعضلات.



نصائح عند ممارسة التمارين قبل الفطور في رمضان



• مقابل الفوائد التي تمنحها ممارسة التمارين قبل الفطور في رمضان، يشدد الأطباء وخبراء التغذية على ضرورة التقيد ببعض الإرشادات أثناء القيام بالتمارين، وهي:

• تناول كميات كبيرة من الماء خلال الفترة الممتدة بين الإفطار والسحور لتجنب الإصابة بالجفاف.

• تناول أطعمة صحية تحتوي على عناصر غذائية تعوض جسم الصائم ما فقده خلال فترة الصوم. ينصح بتناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات وما لا يقل عن 20 غراماً من البروتين السريع الهضم.

• إراحة الجسم وعدم تعريضه للتعب الشديد الناتج عن التمارين. ينصح بالنوم لساعات كافية وتجنب السهر لساعات طويلة.

• اختيار التمارين المناسبة، حيث يفضل تجنب التمارين المكثفة، مثل تمارين رفع الأثقال، الجري لمسافات طويلة أو تدريبات السرعة.



أي التمارين التي ينصح بها قبل الفطور في رمضان؟



ينصح بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة قبل الفطور في رمضان، لا تتطلب الكثير من المجهود البدني. من بين هذه التمارين:

• اليوغا

تعتبر اليوغاYoga من التمارين البدنية والعقلية الخفيفة التي لا تحتاج للكثير من الجهد، كما أنها لا تقوم بإجهاد القلب والأوعية الدموية. يمكن ممارستها خلال ساعات الصوم، في الصباح أو قبل الفطور في رمضان

• تمارين البيلاتس

Pilates Exercises تحافظ على قوة الجسم خلال رمضان، وفي الوقت عينه لا ترفع معدل ضربات القلب أو درجة حرارة الجسم التي يشعر الصائم على إثرها بالجفاف.

• المشي

Walk رياضة المشي قبل الفطور في رمضان قد تكون الرياضة الأحب والمتسناة للكثير. 30 دقيقة فقط وبشكل يومي كفيلة بأن تقي الجسم من أمراض عدة، إذا ما رافقها نظام غذائي متوازن.



