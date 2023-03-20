كيت ميدلتون والأمير ويليام يحتفلان بعيد الأم والملك تشارلز يتذكر والدته

احتفلت العائلة المالكة اليوم بأول يوم للأم بدون الملكة إليزابيث بسلسلة من المنشورات الدافئة على وسائل التواصل الاجتماعي. شارك الأمير ويليام وكيت ميدلتون، صورتين عائليتين جديدتين لكيت وهي تقضي وقتاً ممتعاً مع الأطفال الثلاثة؛ الأمير جورج، الأميرة شارلوت والأمير لويس، في مزرعة ساندرينغهام في نورفولك العام الماضي.

تفاصيل صورتي كيت ميدلتون والأمير ويليام

تُظهر الصورة الأولى -التي التقطها المصور مات بورتيوس- أميرة ويلز وأطفالها الثلاثة جالسين على شجرة. ترتدي أميرة ويلز بلوزة بيضاء وجينز وحذاءً رياضياً أبيض وتصفف شعرها بأمواجها الفضفاضة المميزة. في هذه الأثناء، ارتدى ولداها شورتاً أزرق وقميصاً بأكمام قصيرة في جلسة التصوير، بينما ارتدت شارلوت جامبسوت.

تُظهر الصورة الثانية كيت وهي تحتضن بمحبة ابنها الأصغر الأمير لويس، البالغ من العمر أربعة أعوام، بين ذراعيها. وبينما كانت تتجه نحوه، شوهد لويس وهو يمسك بيد والدته بشكل رائع. وعلق الزوجان على المنشور: "يوم أم سعيد من عائلتنا إلى عائلتكم".

تم التقاط الصور التي تم إصدارها حديثاً في نفس يوم بطاقة الكريسماس الخاصة بهم من العام الماضي.

الملك تشارلز في أول يوم أم بدون الملكة إليزابيث

يصادف اليوم أول يوم أم للملك تشارلز بدون والدته الحبيبة، الملكة إليزابيث، التي توفيت عن عمرٍ يناهز 96 عاماً في سبتمبر الماضي.

في وقتٍ سابق من صباح اليوم، احتفل الملك تشارلز بأول يوم أم بدون والدته الملكة إليزابيث من خلال مشاركة صورة الطفولة المؤثرة مع والدته الحبيبة. وقد أظهرت الصورة الملك، البالغ من العمر 74 عاماً، والملكة القرين كاميلا، 75 عاماً، دعمهما للآخرين الذين فقدوا والديهم على حسابهما على إنستغرام، حيث علق تشارلز وكاميلا على المنشور: "إلى جميع الأمهات في كل مكان، وإلى أولئك الذين قد يفتقدون أمهاتهم اليوم، نحن نفكر فيكم ونتمنى لكم يوماً خاصاً للأم".

أظهرت الصورة الأولى في المنشور الملك تشارلز كطفل صغير يقف على أرجل والدته لالتقاط الصورة. قام الملك بإلقاء نظرة على الكاميرا وهو يضحك في حين يُمسك بإصبع والدته. في هذه الأثناء، بدت الملكة -التي كانت الأميرة إليزابيث في ذلك الوقت- متألقة في فستان رمادي ملائم وقلادة من اللؤلؤ.

في نفس المنشور، شاركت الملكة القرين كاميلا أيضاً صورة دافئة مع والدتها الراحلة روزاليند شاند، التي توفيت عام 1994. تُظهر الصورة، الملكة القرين وهي ترتدي سترة حمراء زاهية وقلادة ذهبية وهي تتألق بجانب والدتها الراحلة. كما بدت روزاليند ساحرة في بلوزة منقّطة وبروش على شكل طائر وأقراط من اللؤلؤ.

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