شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لصحة الفم.. إليك 5 نصائح لتنظيف الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم في 20 مارس من كل عام، يهدف اليوم إلى خلق وعي حول أهمية صحة الفم، كما يحاول تثقيف الأفراد حول ممارسات نظافة الفم المختلفة التي يجب على المرء اتباعها على أساس يومي، يعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا بمثابة الخطوة الأساسية للحفاظ على صحة أسنانك، وإليك أهم نصائح العناية بالفم، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

نصائح للعناية بالفم يجب أن تعرفها1. الخيط

يعتبر التنظيف بالخيط بنفس أهمية التنظيف بالفرشاة، يساعد على التخلص من جزيئات الطعام العالقة بين أسنانك،كما يقلل التنظيف بالخيط من البلاك ويقلل الالتهاب، على عكس التنظيف بالفرشاة ، فإن التنظيف بالخيط مرة واحدة يوميًا كافٍ للحفاظ على صحة أسنانك.

2. تنظيف اللسان

يمكن أن يتراكم لسانك العديد من الجزيئات غير المرغوب فيها والتي يمكن أن تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، يمكن أن يؤدي عدم تنظيف لسانك أيضًا إلى العديد من المشكلات المتعلقة بالفم، يمكن أن يتراكم البلاك أيضًا على لسانك ، اجعل تنظيف لسانك بانتظام أمرًا روتينيًا.

3. مياه الشرب

يمكن أن يساعدك شيء بسيط مثل شرب الماء في الحفاظ على صحة فمك، يساعد شرب الماء على إزالة جزيئات الطعام من فمك، كما أنه يقلل من التأثير السلبي للأطعمة والمشروبات الحمضية على أسنانك.

4. غسل الفم

يساعد استخدام غسول الفم في تحسين صحة الفم بعدة طرق، يساعد في تنظيف مناطق الفم التي يصعب تنظيفها بالفرشاة، يعزز صحة اللثة ويقلل من رائحة الفم الكريهة، قد يساعد غسول الفم أيضًا في تقليل كمية الحمض في الفم.

5. زيارة طبيب الأسنان بانتظام

يوصى بزيارة طبيب الأسنان مرتين في السنة ، حتى لو لم تكن تعاني من أي مشاكل في الأسنان، يمكن أن تساعد الفحوصات والتنظيفات المنتظمة في منع أي مشاكل فموية محتملة.