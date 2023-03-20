شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: استخدام زيت الزيتون يُحسن وظائف الدماغ وينشط الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيت الزيتون له فوائد عديدة منها تعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتحسين وظائف الدماغ وتنشيط الذاكرة، ويتم استخداماته في جميع اطباق الطعام، في طهي الأكل، أو رشه على الخبز أو المكرونة أو السلطات أو كعنصر في المخبوزات، بالإضافة إلى أن الزيت له 3 أنواع، بكر ممتاز، وبكر، ومكرر، وأقل نوع يمر بالمعالجة هو البكر الممتاز لذا فإنه أكثر تغذية من غيره، وذلك وفقا لما نشره موقع لينتا. رو.

كشفت الدراسة الحديثة التي أجراها فريق من الباحثون بكلية هاريسون للصيدلة بجامعة أوبورن الأمريكية، عن فوائد زيت الزيتون للوظائف الإدراكية "تحسين وظائف الدماغ وتنشيط الذاكرة".

وأظهرت نتائج الدراسة التي شارك فيها 25 شخص كانوا يعانون من اضطرابات ادراكية بسيطة ،قاموا خلال التجارب بإضافة 3 معالق من زيت الزيتون الي نظامهم الغذائي اليومي لمدة ستة أشهر. وتناول 13 منهم زيت الزيتون البكر الممتاز ،والـ 12 الآخرين تناولوا زيت الزيتون المكرر. يحتوي النوع الأول من زيت الزيتون على العديد من الفينولات ، نوع من المركبات العضوية المحتوية على مجموعة الهيدروكسيل والبنزول.

وكشفت نتائج التجارب ، بعد خضوع جميع الحلات المشاركة في الدراسة الي التصوير بالرنين المغناطيسي ، وتحاليل الدم ، الي أن نوعي زيت الزيتون المستخدم يحسنان الوظائف الإدراكية، وهذا ما انعكس في مؤشرات الخرف السريري والمعايير السلوكية الأخرى. وهذه النتائج تتوافق مع نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية سابقا.

لم تكن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي هي نفسها في المجموعتين، حيث اتضح أن زيت الزيتون البكر يحفز عمل الحاجز الدموي الدماغي والتواصل بين مناطق الدماغ المختلفة، بينما زاد الزيت المكرر من التنشيط الوظيفي للدماغ في المناطق المسؤولة عن الإدراك، ما أدى إلى تحسين الذاكرة.