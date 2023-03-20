شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: "كورونا" علمنا أن التكنولوجيا ليست المستقبل فقط بل مفتاح الحاضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالمكتب الاقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحة المرأة المنعقد حاليا بالقاهرة، إن موضوع اليوم العالمي للمرأة، 8 مارس 2023 2023 هو" الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".

وقالت علمتنا كورونا إن التكنولوجيا ليست المستقبل فحسب، بل هي أيضًا مفتاح لحاضرنا، وأن الأنظمة الصحية يجب أن تكون مجهزة لاحتضان عمليات التكنولوجيا التحويلية والتعليم الرقمي، ومع ذلك، يجب أن يسير التقدم التكنولوجي جنبًا إلى جنب مع التقدم في المساواة بين الجنسين وتحسين صحة النساء والفتيات.

لهذا السبب، اليوم، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 2023 ، يطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تقرير النوع الاجتماعي والصحة الإقليمي، والذي يهدف إلى تقديم تحليل لقضايا النوع الاجتماعي والصحة في الإقليم: الأمراض غير المعدية "سوء التغذية والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية"، بالإضافة إلى فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والكوليرا والسل، الإصابات المتعمدة وغير المتعمدة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتهابات الجهاز التنفسي.

تقدم الأدلة المتاحة لتحسين فهم تأثير النوع الاجتماعي على الحالة الصحية والنتائج لكل من النساء والرجال، والتعرض للمخاطر الصحية، وسلوكيات البحث عن الرعاية الصحية، فضلاً عن استعداد النظم الصحية والمجتمع بشكل عام لدمج منظور النوع الاجتماعي في الجميع.

وأضافت، إنه لعقود من الزمان، لم يتم فهم صحة المرأة ومعالجتها بشكل دقيق، بدلاً من اعتماد نهج شامل كلي، تم تقليص صحة المرأة إلى برامج عمودية، وقد ركزت هذه البرامج على الأرجح فقط على صحة الأم والصحة الجنسية والإنجابية، مما قلل من احتياجات صحة المرأة إلى الوظائف الإنجابية وفترة الإنجاب