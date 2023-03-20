شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: المنظمة تقدم معايير واضحة من أجل النهوض بصحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط ، اليوم ، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 2023 ، يطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ​​(WHO EMRO) احتفالية لصحة المرأة تتطلب وجود أدوات للمساعدة في تحديد أولويات القضايا الصحية وهو عامل تسريع حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأضافت، لا مفر من اعتماد نهج شامل لصحة المرأة لتقليل أي فرص ضائعة وبناء زخم تآزري للمساعدة في معالجة مجموعة واسعة من القضايا الصحية التي تواجهها النساء طوال دورة حياتهن.

وتابعت، نشكر جميع ضيوفنا ومشاركينا الكرام ، وممثلين من مختلف البلدان والقطاعات لمشاركتهم - بحضور وافتراضي - في هذا الحدث الهام ، لمساهماتهم القيمة وتبادل الخبرات والدروس المستفادة.

بصفتها وكالة الأمم المتحدة الفنية الرائدة في مجال الصحة ، تقدم منظمة الصحة العالمية إرشادات ومعايير واضحة لما يتعين على قطاع الصحة القيام به لتحسين المساواة بين الجنسين ولضمان اتباع نهج شامل كلي تجاه صحة المرأة.

بالإضافة إلى ذلك ، تدعو الرؤية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2023 ، "الصحة للجميع بالجميع" ، إلى اتخاذ إجراءات شاملة وتعاونية من قبل جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق التقدم في أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والمساواة بين الجنسين.

وقالت، تجدد منظمة الصحة العالمية التزامها بمواصلة تقديم الدعم التقني المطلوب بشأن المساواة بين الجنسين وصحة المرأة جنبًا إلى جنب مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين ، لضمان تنسيق ذلك جيدًا بينما نتحرك معًا لتعزيز الجهود المتعددة القطاعات.