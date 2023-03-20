شكرا لقرائتكم خبر عن الإشارات الدالة على إصابتك بنقص الحديد فى جسمك.. منها شحوب البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معدن الحديد الذي يحتاج اليه الجسم له خصائص عديدة منها تحسين وظائف الصحة العامة للأفراد، وإذا نقص الحديد بالقدر الكافي للجسم يعرضك إلى خطر الإصابة بفقر الدم ، ويرجع السبب الأساسي في ذلك الي اتباع نظام غذائي سئ يفقد المغذيات الضرورية للفتيامينات والمعادن .وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

وكشف الخبراء، عن أن الحديد ضروري في الجسم للمساعدة في تكوين الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء، بجانب انه متواجد أيضا في اللحوم الحمراء، وهذه الخلايا ضرورية لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

وأشار الخبراء، إلى أنه إذا قلة كمية الحديد في الجسم، تصبح خلايا الدم الحمراء أصغر، وتحمل كمية أقل من الهيموجلوبين، وبالتالي فهي غير قادرة على حمل نفس القدر من الأكسجين.وفي المراحل المبكرة من نقص الحديد، قد لا تظهر أي أعراض لأن الجسم قادر على استخدام أماكن تخزين الحديد مثل العضلات والكبد.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS، إلى أربعة أعراض لنقص الحديد ملحوظة في أوقات الوجبات، وأكد الباحثون أن أعراض نقص الحديد في الجسم متعددة وظهر ذلك من خلال الدراسات والأبحاث .

أعراض نقص الحديد بالجسم :

1.لمعاناة من صعوبة في البلع

2.السان المؤلم

3. تغير في حاسة التذوق

4.الرغبة في تناول المواد غير الغذائية

ونصح الأطباء الأشخاص الذين يتعرضون الي هذه الاعراض يجب عليهم اجراء تحاليل الدم لمعرفة ما إذا كنت تعاني من نقص في الحديد.كما اوصي المتخصصين بتناول بعض الأطعمة الغنية بالحديد اذ كنت تعاني من فقر الدم او نقص الحديد .

أغذية غنية بالحديد :

- الكبد (لكن تجنبي ذلك أثناء الحمل)

- اللحم الأحمر

- الفاصوليا

- المكسرات

- الفاكهة المجففة مثل المشمش المجفف

- دقيق فول الصويا

العلامات الأكثر شيوعا لنقص الحديد :

_ضيق التنفس

_الخمول

_شحوب البشرة

- الصداع

- الشعور بالحكة

- تساقط الشعر

- تقرحات مفتوحة مؤلمة على زوايا الفم

_ أظافر على شكل ملعقة