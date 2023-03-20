الكشف عن نهج جديد لعلاج سرطان الكبد

كشف علماء في المعاهد الوطنية ومستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بإنجلترا عن نهج جديد ضد سرطان الكبد يمكن أن يؤدي إلى تطوير فئة جديدة من الأدوية المضادة للسرطان،

وفي سلسلة من التجارب على الخلايا والفئران ، وجد الباحثون أن إنزيمًا ينتج في خلايا سرطان الكبد يمكن أن يحول مجموعة من المركبات إلى عقاقير مضادة للسرطان ، ويقتل الخلايا ويحد من الأمراض في الحيوانات.



يقترح الباحثون أن هذا الإنزيم يمكن أن يصبح هدفًا محتملًا لتطوير عقاقير جديدة ضد سرطانات الكبد ، وربما أنواع أخرى من السرطان والأمراض أيضًا.



قال عالم الترجمة ماثيو هول ، دكتوراه ، أحد قادة العمل في المركز الوطني لتطوير العلوم الانتقالية (NCATS) التابع للمعاهد الوطنية للصحة: ​​"لقد وجدنا جزيئًا يقتل الخلايا في سرطان الكبد النادر بطريقة فريدة". "لقد ظهر من الفحص للعثور على جزيئات تقتل بشكل انتقائي خلايا سرطان الكبد البشرية . لقد تطلب الأمر الكثير من العمل لمعرفة أن الجزيء يتم تحويله بواسطة إنزيم في خلايا سرطان الكبد هذه ، مما ينتج عنه دواء سام مضاد للسرطان."



أبلغ الدكتور هول ، نبيل برديسي ، دكتوراه ، أخصائي سرطان الكبد في مستشفى ماساتشوستس العام وزملاؤهم عن نتائجهم في 13 مارس في Nature Cancer .



جاء هذا الاكتشاف من التعاون بين مستشفى ماساتشوستس العام وباحثين تابعين لـ NCATS. كان برديسي يدرس في الأصل سرطان القنوات الصفراوية ، وهو نوع من سرطان الكبد يصيب القناة الصفراوية. يتميز السرطان بطفرات في إنزيم IDH1. أراد فريق برديسي إيجاد مركبات وأدوية قد تكون فعالة ضد طفرة IDH1. من خلال التعاون مع NCATS ، اختبر Hall وعلماء آخرون من NCATS بسرعة الآلاف من الأدوية المعتمدة وعوامل السرطان التجريبية لفعاليتها في قتل خلايا سرطان القنوات الصفراوية ، مع IDH1 كهدف.

وجدوا عدة جزيئات ، بما في ذلك واحد يسمى YC-1 ، يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية. ومع ذلك ، عندما نظروا لمعرفة كيفية عمل YC-1 ، اكتشفوا أن المركب لا يؤثر على طفرة IDH1.



أظهر باحثو ماساتشوستس أن خلايا سرطان الكبد تصنع إنزيمًا ، SULT1A1. قام الإنزيم بتنشيط مركب YC-1 ، مما يجعله سامًا للخلايا السرطانية في مزارع الخلايا السرطانية ونماذج الفئران لسرطان الكبد. في النماذج الحيوانية التي عولجت بـ YC-1 ، كانت أورام الكبد إما أن تنخفض أو تنكمش. على العكس من ذلك ، لم يجد الباحثون أي تغييرات في الأورام المعالجة بـ YC-1 في الحيوانات المصابة بخلايا سرطانية تفتقر إلى الإنزيم.

فحص الباحثون قواعد بيانات أخرى لنتائج فحص الأدوية في مكتبات المركبات والأدوية لمطابقة نشاط الدواء مع نشاط SULT1A1. كما نظروا في قاعدة بيانات كبيرة للمعهد الوطني للسرطان للمركبات المضادة للسرطان لإمكانيات إضافية لاختبار نشاطهم مع الإنزيم .

حددوا عدة فئات من المركبات التي اعتمدت على SULT1A1 في نشاطها القاتل للورم. باستخدام الطرق الحسابية ، توقعوا مركبات أخرى من المحتمل أيضًا أن تكون معتمدة على SULT1A1.

قد يهمك أيضا