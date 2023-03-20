شكرا لقرائتكم خبر عن تمزق طبلة الأذن.. التشخيص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمزق طبلة الأذن (انثقاب الغشاء الطبلي) هو ثقب أو شَق في النسيج الرقيق الذي يفصل قناة الأذن عن الأذن الوسطى (طبلة الأذن)، ويمكن أن يؤدي تمزق طبلة الأذن إلى فقدان السمع. ومن الممكن أيضًا أن يجعل الأذن الوسطى عرضة للعدوى، ويشفى تمزق طبلة الأذن عادةً في غضون أسابيع قليلة دون علاج. ولكن في بعض الأحيان تتطلب الحالة استعمال لصيقة أو إجراء ترميم جراحي للشفاء، وفقا لما نشره موقع realsimple.

الأعراضقد تشمل مؤشرات تمزُّق طبلة الأذن وأعراضه ما يلي:

ألم في الأذن قد تقِلُّ شدته سريعًا

إفرازات من الأذن تشبه المخاط أو مختلطة بصديد أو دم

فقدان السمع

طنين الأذن

شعور بالدوار

غثيان أو قيء يمكن أن ينتج عن الدوار

متى تزور الطبيب

تواصل مع الطبيب إذا ظهرت عليك مؤشرات أو أعراض لتمزُّق طبلة الأذن. تتكوَّن الأذن الداخلية والوسطى من تراكيب رقيقة حساسة للإصابة أو المرض. ولذلك، فمن المهم محاولة التعرف على سبب الأعراض التي أصابت الأذن، وتحديد ما إذا كنت مُصابًا بتمزُّق طبلة الأذن أم لا

قد تشمل أسباب تمزُّق (ثقب) طبلة الأذن ما يلي:

عدوى الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى). تؤدي عدوى الأذن الوسطى غالبًا إلى تراكم السوائل في الأذن الوسطى. ويمكن أن يؤدي ضغط هذه السوائل إلى ثَقْب طبلة الأذن.

الرضح الضغطي. الرضح الضغطي هو الجهد الواقع على طبلة الأذن عندما يختل التوازن بين ضغط الهواء في الأذن الوسطى وضغط الهواء في البيئة المحيطة. وفي حال كان الضغط شديدًا، فقد تنثقب طبلة الأذن. يحدث الرضح الضغطي غالبًا بسبب تغيرات ضغط الهواء المصاحبة للسفر جوًا.

تتضمن الأحداث الأخرى التي قد تسبِّب تغيُّرات مفاجِئة في الضغط — وربما ثَقْب طبلة الأذن — ممارسة الغوص وتعرُّض الأذن لضربة‎ ‎مباشرة، كما يحدث عند ارتطام كيس الهواء في السيارات بها.

الأصوات العالية أو الانفجارات (الصدمة الصوتية). يمكن في حالات نادرة أن يتسبب أي صوت أو انفجار عالٍ، كما يحدث من انفجار أو طلقة نارية، وما يسبب بشكل أساسي موجة صوتية قوية، في ثَقب طبلة الأذن.

دخول أجسام غريبة في أذنك. يمكن للأشياء الصغيرة — مثل أعواد التنظيف القطنية أو دبابيس الشَّعْر — أن تَثقُب أو تمزِّق طبلة الأذن.

التعرض لصدمة شديدة في الرأس. قد تسبب الإصابة الشديدة -مثل كسر قاعدة الجمجمة- خلع أو تلف أعضاء الأذن الوسطى والداخلية، بما في ذلك طبلة الأذن..

الوقاية

اتبِع هذه الإرشادات لتتجنب ثقب طبلة الأذن:

عالِج التهابات الأُذُن الوسطى. كُن واعيًا بالمؤشرات المرَضية والأعراض التي تدلّ على التهابات الأُذُن الوسطى، مثل ألم الأُذُن والحُمى واحتقان الأنف وضعف السمع. الأطفال المصابون بالتهاب الأذن الوسطى غالبًا يكونون سريعي الاهتياج وقد يرفضون الطعام. اطلب من الطبيب تقييمًا عاجلاً للوقاية من احتمال تهتك

طبلة الأذن

اِحمِ أذنيك أثناء رحلات الطيران. لا تسافر بالطائرة (إن أمكن) إذا كنت مصابًا بالزكام أو حساسية نشطة قد تسبِب احتقانًا بالأنف أو الأذن. أثناء صعود وهبوط الطائرة، اِحمِ أذنيك عن طريق إما سدادات الأذن المعدلة للضغط، أو التثاؤب، أو مضغ العلكة.

أو استخدم طريقة فالسالفا — أن تدفع الهواء برفق إلى خارج الأنف، كما لو كنت تتمخط، بينما تقبض على منخريك وفمك مغلق. لا تنَم أثناء الصعود والهبوط.

حافِظ على اذنيك خاليتين من الأجسام الغريبة. لا تحاول أبدًا إخراج الإفرازات أو شمع الأذن المتصلب باستخدام أشياء مثل الأعواد ذات الرؤوس القطنية أو قطعة ورق أو دبوس شعر. فهذه الأشياء يمكن بسهولة أن تمزق طبلة الأذن أو تثقبها. أخبر أطفالك عن الأضرار التي قد تحدث إن وضعوا أجسامًا غريبة في آذانهم.

احترس من أصوات الانفجارات. تجنب الأنشطة التي تعرّض أذنيك لأصوات الانفجارات. إذا كانت هواياتك أو وظيفتك تتضمن أنشطة مخططة تحدث أصوات انفجار، اِحمِ أذنيك من الضرر طالما لست مضطرًا للتعرض له، وذلك عن طريق ارتداء سدادات واقية أو واقي الأذن.