شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة النظام الغذائي "GM" لمدة 7 أيام لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطة النظام الغذائي من جنرال موتورز، والمعروفة أيضًا باسم خطة النظام الغذائي لجنرال موتورز، هي خطة حمية غذائية شائعة لفقدان الوزن كانت موجودة منذ عقود حتى الآن.

قامت شركة جنرال موتورز بتطويرها في الثمانينيات بمساعدة إدارة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة الأمريكية لموظفيها في عام 1985، في ذلك الوقت ، اكتسب موظفو جنرال موتورز وزنًا كبيرًا ولم يحضروا للعمل ، لذلك ابتكرت الشركة خطة نظام غذائي يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الالتهاب وتحسين الصحة العامة. لذلك ، إذا كنت تريد أيضًا إنقاص الوزن ولكنك لا تعرف أي نظام غذائي يجب تجربته ، فإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول خطة النظام الغذائي المعدّل وراثيًا.





ما هي خطة النظام الغذائي جنرال موتورز؟خطة النظام الغذائي لجنرال موتورز وفقا لموقع" onlymyhealth" هي خطة لخسارة الوزن لمدة سبعة أيام تهدف إلى مساعدتك في إنقاص الوزن بسرعة وفعالية، تعتمد خطة النظام الغذائي على مفهوم استبعاد الأطعمة من النظام الغذائي وتناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية فقط. ينقسم النظام الغذائي إلى سبعة أيام ، ولكل منها مجموعته الخاصة من الأطعمة التي يجب تناولها. النظام الغذائي شائع لأن الموظفين الذين اتبعوه فقدوا ما يصل إلى 17 رطلاً (7.7 كجم) بنهاية الأسبوع الأول. كيف يعمل؟ تعمل خطة النظام الغذائي لجنرال موتورز عن طريق خفض كمية السعرات الحرارية التي تتناولها إلى ما دون الصيانة ، مما يتسبب في عجز جسمك والبدء في فقدان الوزن. يتم تقسيم خطة النظام الغذائي إلى سبعة أيام ، لكل منها مجموعة الأطعمة التي يجب تناولها. اليوم الأول من خطة الرجيم مخصص لأكل الفاكهة فقط ، والثاني لأكل الخضار ، والثالث لتناول مزيج من الفواكه والخضروات ، والرابع لأكل الموز والحليب ، والخامس لأكل اللحم البقري والطماطم ، والسادس إلى تناول الخضار والأرز البني ، والسابع أكل الفاكهة والأرز البني. خطة النظام الغذائي لمدة 7 أياماليوم الأول: فواكه فقط

تناول أي فاكهة تحبها ، لكن تجنب الموز والمانجو. توصي الخطة بتناول البطيخ ، وهو في الأساس فواكه منخفضة السعرات الحرارية ومنخفضة الكربوهيدرات ، لمساعدتك على إنقاص الوزن بشكل أكثر فعالية.

اليوم الثاني: خضروات فقط

مسلوقة أو نيئة ، أي نوع من الخضار وكمية ترضيك.

اليوم الثالث: مزيج من الفواكه والخضروات

اليوم الثالث هو مزيج من اليومين الأولين ، والذي يشمل الفواكه والخضروات بأي شكل تفضله.

اليوم الرابع: الموز والحليب

اليوم الرابع يتكون من ستة موزات كبيرة أو ثمانية موزات صغيرة وثلاثة أكواب من الحليب. يشجع النظام الغذائي على استهلاك الحليب الخالي من الدسم ولكنه لا يمنع استهلاك الحليب كامل الدسم أو 2 في المائة من الحليب.

اليوم الخامس: يبدأ تناول البروتين

أحد أهم الأيام هو اليوم الخامس عندما تبدأ في تناول البروتين مثل اللحم البقري أو الدجاج أو السمك، بصرف النظر عن اللحوم ، يمكنك تناول ما يصل إلى ست حبات طماطم (نعم ، ست حبات طماطم كاملة) وحساء عجيب وحساء قوي.

اليوم السادس: البروتين والخضروات

أي لحوم أو لحم بقري أو دجاج أو سمك ، بالإضافة إلى كمية غير محدودة من الخضار (لا توجد بطاطس أو بطاطا حلوة أو ذرة أو بازلاء).

الخليج 365: يبدأ المدخول الصلب

يُنصح أن تبدأ يومك بالعصير ثم تضيف تدريجياً الأطعمة الصلبة مثل الأرز البني والخضروات.

هل يجب أن تتبعها؟بدون شك ، حمية جنرال موتورز هي طريقة سريعة لفقدان الوزن والتخلص من جميع المياه غير المرغوب فيها من الجسم، ومع ذلك ، فإن نظام GM الغذائي هو نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية ، وعندما تعود إلى النظام الغذائي الطبيعي ، فإنك تكتسب الوزن مرة أخرى.

علاوة على ذلك ، فإن خطة النظام الغذائي قديمة جدًا ، وهناك الآن العديد من الأنظمة الغذائية التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن دون الإفراط في تناول الطعام، بالإضافة إلى ذلك ، فإن العيش على الفاكهة والخضروات ليوم واحد يتطلب التفاني، لذلك ، قبل البدء في هذا النظام الغذائي ، تأكد من أنه يمكنك الالتزام به تمامًا ومن الأفضل استشارة أحد الخبراء.