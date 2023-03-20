شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يكشفون عن علاج مناعي لسرطان الرأس والرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الباحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييجو ومركز موريس للسرطان في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو هيلث ارتباطًا قويًا بين منتج الجين المعبر عنه في معظم السرطانات، بما في ذلك النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الرأس والرقبة ، والمستويات المرتفعة من خلايا الدم البيضاء التي تنتج الأجسام المضادة داخل الأورام.

وتشير النتائج ، التي نُشرت في عدد 10 مارس 2023 من PNAS Nexus ، إلى هدف جديد محتمل ونهج للعلاجات المناعية للسرطان التي أنتجت حتى الآن نتائج مختلطة لبعض سرطانات الرأس والرقبة.

إن إنزيم التيلوميراز العكسي هو مستضد ينتج بكثرة في حوالي 85٪ من الخلايا السرطانية، و المستضدات هي سموم أو مواد أخرى تثير استجابة مناعية ضد تلك المادة. هذا صحيح بشكل خاص مع TERT في مرضى السرطان .

ولكن آثار تعبير TERT على تنظيم المناعة التكيفية داخل الأورام غير مفهومة. في الدراسة الجديدة ، استخدم مؤلف الدراسة الكبير ماوريتسيو زانيتي ، دكتوراه في الطب، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو ورئيس مختبر علم المناعة في مركز السرطان بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو موريس ، وزملاؤه بيانات تسلسل الحمض النووي الريبي من جينوم السرطان. أطلس.

"ظهرت بياناتنا من خلال التحليل الحسابي المستهدف لأطلس جينوم السرطان ، وهي مجموعة بيانات قيّمة لتسلسل الأورام العامة ، مسترشدة بالمبادئ الأساسية لعلم المناعة ،" قالت كبيرة الباحثين هانا كارتر ، دكتوراه ، أستاذة مساعدة في كلية جامعة كاليفورنيا في سان دييغو. قال الطب.

على وجه التحديد ، بحث زانيتي وكارتر ومعاونوهم في 11 نوعًا من الأورام الصلبة للتحقيق في التفاعلات المحتملة بين تعبير TERT والخلايا B و T التي تسللت إلى البيئة الدقيقة للورم.

الخلايا البائية هي خلايا استجابة مناعية تنتج الأجسام المضادة للمستضدات ، من البكتيريا والفيروسات إلى السموم. الخلايا التائية هي خلايا مناعية تستهدف وتدمر الخلايا في الجسم التي استولت عليها المستضدات أو أصبحت سرطانية. لكن الخلايا البائية تقدم أيضًا مستضدات للخلايا التائية مما يؤدي إلى تنشيطها في هذه العملية.

وجد الباحثون علاقة إيجابية بين تعبير TERT والخلايا B و T في أربعة أنواع من السرطان ، مع أقوى ارتباط في سرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة ، وهي حالة تتطور في الأغشية المخاطية للفم والأنف والحنجرة.

ووجدوا أن المرضى الذين وُجدت هذه الرابطة لديهم مرتبطون بنتائج سريرية أفضل. وقال زانيتي إن النتائج تشير إلى تكوين دي نوفو للهياكل اللمفاوية داخل الورم بواسطة الخلايا الليمفاوية B و T مع TERT كمستضد ربط محتمل.

سرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة (HNSCC) هو سادس أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعًا. يمثل 90٪ من جميع حالات سرطان الرأس والرقبة. الأسباب الرئيسية للمرض هي تعاطي التبغ على المدى الطويل ، واستهلاك الكحول ، والعدوى بأنواع عالية الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري.

في الولايات المتحدة ، هناك ما يقرب من 66000 تشخيص جديد لسرطان الرأس والرقبة سنويًا ، و 15000 حالة وفاة. معدل الوفيات HNSCC مرتفع. يموت ما يقرب من 50 إلى 60٪ من المرضى في غضون عام من التشخيص ؛ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات (المرضى على قيد الحياة بعد خمس سنوات من التشخيص) هو 50 ٪.

يتكون علاج أورام HNSCC التي لا يمكن إزالتها من خلال الجراحة من العلاج الكيميائي والإشعاعي والعلاج بنقاط التفتيش المناعي ، على الرغم من أن جزءًا صغيرًا فقط من المرضى يستفيدون من علاج نقطة التفتيش المناعي. قال زانيتي إن النتائج الجديدة تشير إلى طرق جديدة محتملة لعلاج HNSCC ، خاصة في المرضى المعرضين لخطر أكبر لنتائج أسوأ.

وقال زانيتي: "العلاج المناعي للسرطان يتعلق بمعالجة المريض من خلال الاستفادة من جهازه المناعي لمحاربة الورم الخبيث. من الناحية المثالية ، ينبغي على المرء تعزيز الآليات الموجودة بالفعل في المرضى".

"ينصب التركيز الحالي على المستضدات الجديدة (البروتينات التي تتشكل على الخلايا السرطانية عند حدوث طفرات معينة في الحمض النووي للورم) ومثبطات نقاط التفتيش المناعية (عقاقير مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة) التي تستهدف وتمنع الإجراءات التي تساعد على حماية الخلايا السرطانية من هجوم الخلايا التائية. ولكن هذه العلاجات فعالة جزئيًا فقط وفي بعض أنواع السرطان فقط. تقدم النتائج التي توصلنا إليها دليلًا على أن تعبير TERT العالي هو إشارة رئيسية تولد مستويات عالية من الخلايا B و T داخل الورم ، مما يشير إلى طريقة جديدة لتطوير العلاجات المناعية داخل الورم لتعزيز المناعة المضادة للورم موجودة بالفعل ".