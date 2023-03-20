شكرا لقرائتكم خبر عن ما النوبة القلبية الصامتة؟.. اعرف العوامل وكيفية الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوبة القلبية الصامتة تحدث بصمت دون أي أعراض، وعلى الرغم من أنه يبدو مشابهًا للنوبة القلبية، إلا أنه أكثر ضررًا منه لأنه في هذه الحالة لا يظهر المريض أو يشعر بأي علامات، والنوبة القلبية الصامتة، والمعروفة باسم احتشاء عضلة القلب الصامت (SMI) ، تمثل 45 ٪ من يقول تقرير هارفارد: "النوبات القلبية تصيب الرجال أكثر من النساء"، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". لماذا النوبة القلبية الصامتة خطيرة؟علامات النوبة القلبية الصامتة خفيفة للغاية لدرجة أن المريض غالبًا ما يخلط بينه وبين شيء أقل خطورة مما يؤخر الحصول على المساعدة الطبية.

إن الانزعاج المنتظم أو مشكلة أخرى أقل خطورة، وبالتالي يتجاهلها الرجال.

ووجدت الدراسة أن "الأكثر إثارة للدهشة هو أن 80٪ من هؤلاء الأشخاص لم يكونوا على دراية بحالتهم وبشكل عام ، كان انتشار ندبات عضلة القلب أعلى بخمس مرات لدى الرجال منه لدى النساء. ما عوامل الخطر للنوبة القلبية الصامتة؟ تتشابه عوامل خطر الإصابة بالنوبات القلبية الصامتة مع النوبات القلبية مثل التدخين وزيادة الوزن أو السمنة وعدم ممارسة الرياضة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول واضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري. أي علامات، لها تأثير ضار طويل الأمد على الجسم، على الرغم من أنها صامتة بطبيعتها، إلا أنها إشارة عالية ومضخمة إلى أن جسمك يحتاج إلى مزيد من الاهتمام أكثر من ذي قبل.

ما علامات النوبة القلبية التي يجب الحذر منها؟العلامات الشائعة للنوبات القلبية وهي ضيق الصدر وألم في الصدر وضغط شديد في الصدر وألم طعن في الذراع والرقبة والفك وضيق التنفس المفاجئ لا تظهر عادة في النوبات القلبية الصامتة. ومن ثم ، فهذه هي العلامات التي يجب على الشخص أن يحذر منها لذا يجب نقل المريض إلى المستشفى على الفور. ندوب عضلة القلب تكشف النوبات القلبية الصامتةلاحظت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن 2000 شخص في الفئة العمرية من 45 إلى 84 عامًا لم يكونوا مصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد 10 سنوات، ووجد الباحثون أن حوالي 80٪ منهم يعانون من ندبات في عضلة القلب وهذا دليل على ذلك. أنهم أصيبوا بنوبة قلبية.