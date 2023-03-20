شكرا لقرائتكم خبر عن ما تقنية التحفيز العصبي الوخزي لعلاج الأمراض الجلدية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقنية التحفيز العصبي "الوخز" هي طريقة علاج فعالة تطبق تحفيزًا سريعًا للوخز على سطح الجلد بأداة مدببة، فتم تطوير تقنية التحفيز العصبي الوخز من قبل الدكتور هيروشي ناجاتا في اليابان قبل 15 عامًا، وإنها طريقة علاج فعالة تطبق تحفيزًا وخزًا سريعًا على سطح الجلد بأداة مدببة، واعتمادًا على شكاوى المريض، يتم تحديد منطقة التحفيز من خلال الجلد المصاب، وهي منطقة من الجلد يتم توفيرها بواسطة عصب شوكي أو عصب قحفي واحد، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

فعندما يأتي المريض يقوم الطبيب أولاً بتحديد الضرر متعاطف، ومناطق الاضطرابات أو الأمراض الناتجة عن إجهاد الأعصاب السمبثاوية، والتي من المستحيل علاجها علميا دون معرفة السبب.

وهناك ثلاث عبارات رئيسية نستخدمها لوصف الأنظمة المتورطة في أسباب الأمراض المزمنة، هي: الجهاز العصبي اللاإرادي وخلايا الدم البيضاء ودرجة حرارة الجسم، ولقد تطورت كل هذه الكائنات الحية متعددة الخلايا لمساعدتها على الحفاظ على التوازن.

وهذه الأنظمة الثلاثة المرتبطة تنتقل من نظام إلى آخر حسب أسلوب حياتنا، فعندما نعمل نستهلك الطاقة. يهيمن نظامنا العصبي الودي على أجسامنا وينشط الخلايا المحببة. هذا يرفع درجة حرارة الجسم.

فعندما نرتاح أو نأكل ، نراكم الطاقة وينظم الجهاز العصبي السمبثاوي أجسامنا ، ويحفز الخلايا الليمفاوية ، ويخفض درجة حرارة الجسم. عندما يتناوب الجهاز العصبي الودي والجهاز العصبي الباراسمبثاوي ، يمكننا الحفاظ على صحتنا. ولكن عندما يتولى أي منهما المسؤولية ، ينتج المرض.

ويخلق القلق توترًا يؤدي إلى زيادة الخلايا المحببة وعرقلة الدورة الدموية بسبب تقلص الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم. وبالتالي ، فإن حالة التوتر في الجهاز العصبي الودي تسرع من الإصابة بالأمراض.

من ناحية أخرى ، فإن الحياة الهادئة للغاية تخلق حالة يسود فيها الجهاز العصبي السمبتاوي ، مما يفسح المجال لاضطرابات الحساسية والتعب ، أو حتى الخمول المرضي. يصبح الجسم عرضة للإجهاد ، ويمكن أن يحدث الانعكاس الذي يصبح فيه الجهاز العصبي الودي هو المسيطر.

صمم الدكتور ناجاتا طريقة علاج مختلفة عن الوخز بالإبر أو الحقن. إنها تقنية "نزيف غير دموي". لقد ابتكر أيضًا طريقة علاج جديدة ، تجمع بين النظرية الجلدية للتشريح العصبي الطبي الغربي ونظرية الزوال للطب الشرقي.

تتمثل الطريقة في تطبيق النظرية التي تفترض أن كل جزء من أجزاء الحبل الشوكي يسيطر على الجزء الجلدي ، ويمكن علاج اضطرابات جزء الحبل الشوكي عن طريق النقر على الجزء الجلدي.

تدعي نظريته عن التحفيز القطاعي الجلدي أن التغيرات المرضية في الجزء الجلدي يمكن علاجها عن طريق تحفيز النقاط القريبة من النخاع الشوكي. لذلك ، فهو يستخدم تقنية التحفيز العصبي الوخزي على نقاط الوخز بالإبر على طول الحبل الشوكي وأجزاء الجسم الأخرى.

تمشيا مع هذه النظرية ، وجد وجود "إصابات يسببها الجهاز العصبي الودي" في العديد من الحالات المرضية. في حالات توتر الجهاز العصبي السمبثاوي أو الحالة السائدة للجهاز العصبي السمبثاوي ، يمكن أن يساعد العلاج المتوازن "للنزيف غير الدموي".