شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تصنيف نماذج خطر الإصابة بسرطان الثدي؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف تقديرات مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بالنسبة إلى النساء بشكل كبير اعتمادًا على نموذج تقييم المخاطر المستخدم ، ومن المرجح أن تتلقى النساء توصيات مختلفة إلى حد كبير اعتمادًا على النموذج المستخدم والقطع المطبق لتحديد "المخاطر العالية" ، وفقًا لدراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا، ونشرت الدراسة على الإنترنت في مجلة الطب الباطني العام ، وفي موقع “medicalxpress”.

وتشير معدلات الإصابة الحالية إلى أن واحدة من كل ثماني نساء مولودن في الولايات المتحدة اليوم ستصاب بسرطان الثدي في وقت ما خلال حياتهن، و يزيد الخطر مع تقدم العمر.

ومع تطور الطب الدقيق في مجال الرعاية الصحية ، يتم استخدام نماذج مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل متزايد لتحديد النساء اللائي قد يستفدن من الأدوية لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي وكذلك الفحص بالرنين المغناطيسي التكميلي. نماذج المخاطر سهلة الاستخدام متاحة بسهولة عبر الإنترنت وغالبًا ما يتم إعطاء النساء تقديرًا للمخاطر في تقارير الفحص بالأشعة السينية للثدي. السؤال المهم هو: ما مدى دقة تلك النماذج؟

وفي عام 2019 ، أوصت فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة بأن يقدم الأطباء الأدوية التي تحد من المخاطر ، مثل عقار تاموكسيفين أو رالوكسيفين أو مثبطات الأروماتاز ​​، للنساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي في السنوات الخمس المقبلة والمعرضات لخطر منخفض للأدوية الضارة. تأثيرات.

وفي حين تم في السابق تحديد خفض للمخاطر لمدة 5 سنوات عند 1.67٪ ، أوصى فريق العمل بقطع مخاطر أعلى لمدة 5 سنوات بنسبة 3٪. وعلى الرغم من أن أدوات تقييم مخاطر سرطان الثدي الحالية تعمل بشكل جيد على مستوى السكان ، فقد تم إيلاء القليل من الاهتمام لكيفية أدائها على المستوى الفردي أو للتباين في تقديرات المخاطر لـ ≥ 3.0٪ عتبة 5 سنوات على مستوى الفرد .

وتضمنت الدراسة الحالية أكثر من 31115 امرأة كن جزءًا من شبكة أثينا لصحة الثدي ، وهي مبادرة لتحسين الجودة على مستوى الولاية عبر المراكز الطبية ومراكز السرطان بجامعة كاليفورنيا. ركزت على ثلاثة نماذج شائعة لتقييم المخاطر: أداة تقييم مخاطر سرطان الثدي ، وتسمى أيضًا نموذج ، واتحاد مراقبة سرطان الثدي ، ودراسة التدخل الدولي للثدي ، والتي تسمى أيضًا Tyrer-Cuzick نموذج .

ووجد المحققون عند استخدام 1.67 ٪ ، تم تصنيف أكثر من 21 ٪ من النساء على أنهن معرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي في السنوات الخمس المقبلة بواسطة نموذج واحد ولكن متوسط ​​المخاطر من خلال نموذج آخر.

وعند استخدام 3.0٪ ، كان لدى أكثر من 5٪ من النساء اختلافات في شدة المخاطر بين النماذج، و إذا تم استخدام جميع النماذج الثلاثة ، فقد تم تصنيف ما يقرب من نصف النساء (46.6٪) على أنهن عالية الخطورة من خلال نموذج واحد على الأقل. نظرًا لأن معظم النساء لن يتم تشخيصهن بسرطان الثدي في غضون 5 سنوات ، يقول المؤلفون إن العديد من النساء سيتم تصنيفهن بشكل غير صحيح على أنهن عالي الخطورة.

وقال الدكتور جوان إلمور ، كبير مؤلفي الورقة وأستاذ الطب في قسم الطب الباطني العام و أبحاث الخدمات الصحية في كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا، فجميع النماذج الثلاثة التي نظرنا إليها كانت ذات دقة مماثلة على مستوى السكان ، ولكن في تحليلاتنا ، كان هناك اختلاف واضح بين من تم تحديده على أنه" شديد الخطورة "من قبل جميع النماذج الثلاثة.

ويقول المؤلفون إن النتائج التي توصلوا إليها تسلط الضوء على مقايضة الحساسية والتصنيف غير الدقيق لـ "عالية المخاطر" عند استخدام العتبتين المختلفتين الموصى بهما حاليًا. على سبيل المثال ، عند استخدام الحد الفاصل 1.67٪ للنظر في الوقاية الكيميائية ، قد يتم تحديد نصف النساء المصابات بسرطان الثدي في المستقبل بشكل صحيح على أنهن معرضات لخطر كبير ، ومع ذلك يتم تصنيف العديد من النساء بشكل خاطئ على أنهن عالي الخطورة. في حين أن استخدام القطع الأكثر تحفظًا 3.0٪ سيؤدي إلى عدد أقل بكثير من النساء المصنفات بشكل غير صحيح على أنهن معرضات لمخاطر عالية ، فإن معظم النساء اللواتي لديهن تشخيص مستقبلي لسرطان الثدي قد يفوتهن.

دراسة بعض القيود، وعلى سبيل المثال ، تم اختيار الفوج من النساء المسجلات في دراسة فحص طولية. وعلى الرغم من أن المؤلفين لديهم بيانات واسعة النطاق عن عوامل الخطر على العديد من المشاركين ، إلا أن بعض التاريخ العائلي كان مفقودًا كما كانت البيانات الخاصة بدرجات المخاطر متعددة الجينات.

ويشير المؤلفون إلى أنه يتم تطوير نماذج مخاطر جديدة تتضمن معلومات عن جينات قابلية الإصابة بسرطان الثدي ومتغيرات القابلية الجينية ، والتي قد تحسن القدرة على التنبؤ. وفي الوقت نفسه ، تشير العديد من الدراسات الحديثة إلى أن المؤشرات الحيوية للتصوير الكمي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد تكمل أيضًا أدوات تقييم المخاطر السريرية الذاتية الحالية أو تحل محلها.