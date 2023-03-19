شكرا لقرائتكم خبر عن علامة بيولوجية جديدة لتطور المرض التصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يأخذ مرض التصلب المتعدد لأمراض المناعة الذاتية مجموعة متنوعة من الدورات، ويعد تحديد المسار الحالي والمستقبلي للمرض أمرًا مهمًا من أجل إبطاء مساره قدر الإمكان، فالباحثون في جامعة بازل علامة بيولوجية تسمح قيمها في الدم بمثل هذه التنبؤات، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

فركز الباحثون على مكون خلية يمكن قياسه في الدم ويمتاز بنوع معين من خلايا الدماغ، فتلعب هذه الخلايا ، التي تسمى الخلايا النجمية ، دورًا رئيسيًا في عمليات التصلب المتعدد ، والتي يمكن أن تؤدي على سبيل المثال إلى الشلل الدائم والعجز.

ويزداد مستوى الدم لهذا المكون الخلوي ، المسمى "البروتين الحمضي الليفي الدبقي" ، فعندما يتم تنشيط الخلايا النجمية أو تلفها، و أظهرت الدراسة الجديدة التي أجرتها مجموعة البحث بقيادة البروفيسور جينس كوهلي ونشرت في مجلة JAMA Neurology أن مستويات الدم المرتفعة من GFAP يمكن أن تشير إلى التقدم الحالي والمستقبلي لمرض التصلب العصبي المتعدد، وتستند نتائجهم إلى بيانات من مجموعة التصلب المتعدد السويسرية ، من بين أمور أخرى.

ويؤدي استخدام المؤشرات الحيوية إلى تغيير الممارسة السريرية، وفي فترة زمنية قصيرة ، قدمت مجموعة البحث التي يرأسها الدكتور كهيل في جامعة بازل ومستشفى بازل الجامعي علامة بيولوجية ثانية يمكن أن تدعم قرارات العلاج في مرض التصلب العصبي المتعدد.

في العام الماضي ، أظهر فريق البحث أن بعض الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد مع مسار مرض مستقر على ما يبدو لديهم مستويات دم عالية من المرقم الحيوي للسلسلة الخفيفة للخيوط العصبية .

وكان لدى هؤلاء الأشخاص احتمالية أعلى بكثير للإصابة بالأعراض الناجمة عن مرض التصلب العصبي المتعدد في العام التالي، نظرًا لأن الخلايا العصبية و يتنبأ بحساسية بنشاط المرض في مرحلة مبكرة ، يمكن الآن علاج هؤلاء المرضى بطريقة أكثر استهدافًا واستباقية.

ويتزايد باستمرار فهم آلية المرض، وبالمقارنة مع الخلايا العصبية ، وتسمح علامة الدم باستخلاص استنتاجات حول جانب مختلف من الفيزيولوجيا المرضية المعقدة لمرض التصلب العصبي المتعدد. على الرغم من أن زيادة قيم في الدم تشير إلى تلف الخلايا العصبية .

ويقول كوهلي، وهكذا يكمل كل من GFAP و NfL بعضهما البعض ، ويمكنهم مساعدتنا في جعل علاج مرض التصلب العصبي المتعدد أكثر تفصيلاً بشكل فردي وتطلعي للمستقبل، و تقدم نتائج أبحاث المؤشرات الحيوية كلًا من مراقبة العلاج والتشخيص المحتملة ، بالإضافة إلى البحث حول أصول المرض ، خطوة كبيرة إلى الأمام.