شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: حليب البقر يعزز صحة أسنانك وعظامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى الدراسات الحديثة، عن أن شرب حليب البقر يعزز من صحة الاسنان وعظام قوية ، الحليب غني بعنصر الكالسيوم ، وذلك وفقا لما نشره لايف ساينس.

وأوضحت الدراسة، أن الحليب مصدرا للكالسيوم والفوسفور، وهما من المعادن التي يستخدمها الجسم للحفاظ على العظام والأسنان. ويعد الكالسيوم أكثر المعادن وفرة في الجسم، ويتم تخزين 98٪ منه في هيكلنا العظمي. وللحصول على صحة أسنان جيدة، تحتاج إلى التأكد من أنك تستهلك ما يكفي من الكالسيوم كل يوم لتجديد هذا الخزان، لأن هذا هو ما يستخدمه جسمك لصنع المينا والعاج.

ومن جانبها قالت الدكتورة سونيتا دي زويسا، طبيبة الأسنان أن الحليب غني بمجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات والبروتينات المفيدة التي تساعد على في الحفاظ علي صحة الأسنان.

وأشارت طبيبة الأسنان، إلى أن الحليب يحتوي على بروتينات الكازين التي تشكل طبقة واقية على سطح أسنانك، تعمل على الحماية من التسوس. كما أنه يحتوي على فيتامين (د) الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من نظامك الغذائي، بالإضافة إلى المساعدة في إصلاح العاج التالف ومحاربة أمراض اللثة من خلال مساعدة جهاز المناعة وتقليل التهاب اللثة.

وأوضح الدكتور تارون ناجبال، طبيب الأسنان، أن الكالسيوم مهم لنمو الأطفال. موكدا ان حليب البقر مصدر كبير للكالسيوم، وهو ضروري خلال الطفولة لنمو وتطور أسنانك وعظامك.

وتابع : إن الحليب مفيد كمشروب يحمي طبقة المينا إذا تم تناوله بعد الوجبة. ويحفز أيضا علي إنتاج اللعاب، الذي له خصائص مضادة للميكروبات وهو مفيد في منع تسوس الأسنان وأمراض اللثة.