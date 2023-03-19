شكرا لقرائتكم خبر عن هل غياب البروتين يساعد الناس على التعامل بشكل أفضل مع السكتة الدماغية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخلايا النجمية هي خلايا على شكل نجمة في الدماغ تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الحاجز الدموي الدماغي ، وتزويد الخلايا العصبية بالعناصر الغذائية ، وإزالة المنتجات الأيضية، و بنسبة تزيد عن 50 % ، تشكل غالبية الخلايا الدبقية ، الخلايا الداعمة في الدماغ ، والتي كانت حتى وقت قريب تعتبر أكثر بقليل من نوع من "الصمغ" الذي يربط الخلايا العصبية ببعضها البعض. لكن هذا الرأي تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، خاصة بالنسبة للخلايا النجمية.

ويُعتقد أن الخلايا النجمية تلعب دورًا مهمًا في نقل الإشارات في الدماغ من خلال فروعها المشعة (المعروفة باسم محلاق الخلايا النجمية ) ، والتي تتوسط من خلالها الاتصال بين الخلايا العصبية والأوعية الدموية، ونشر هذا في موقع “medicalxpress-”.

ومن بين اللبنات الأساسية الأخرى ، يوجد البروتين Ezrin بكثرة في محلاق الخلايا النجمية، و يشير هذا إلى أن عزرين مهم أيضًا لوظيفة الخلايا النجمية أثناء نمو الخلايا العصبية للدماغ، و على الرغم من أن Ezrin قد تمت دراسته على نطاق واسع في المختبر في زراعة الخلايا ، إلا أنه حتى الآن كان هناك عدد قليل من الدراسات في الجسم الحي حول دور هذا البروتين في الخلايا النجمية.

في دراسة حديثة ، اكتشفت المجموعة البحثية "تجديد الأعصاب" بقيادة البروفيسور هيلين موريسون من معهد لايبنيز للشيخوخة - معهد فريتز ليبمان (FLI) في جينا ، ألمانيا ، الآن الدور الذي يلعبه عزرين في نمو الدماغ وكيفية غيابه. يمكن أن تعد الدماغ لتقليل الضرر بعد الإجهاد ، مثل السكتة الدماغية. ظهرت الدراسة مؤخرًا في Glia .

يقول البروفيسور موريسونكما نعلم من بحثنا ، في الدماغ النامي ، يوجد عزرين بشكل أساسي في الخلايا العصبية النامية ، كما يوجد أيضًا في دماغ البالغين في النتوءات المحيطية للخلايا النجمية". "ولكن حتى الآن ، لم تكن هناك دراسات شاملة في الجسم الحي لأهميتها الوظيفية للجهاز العصبي."

وكجزء من مشروع بحث الدكتوراه ، تم إجراء دراسات في الجسم الحي على الفئران التي تفتقر إلى بروتين Ezrin في الجهاز العصبي. ركزت التحقيقات في المقام الأول على القشرة الدماغية. تم إيلاء اهتمام خاص للخلايا النجمية ومحلاقها من أجل التحقيق بمزيد من التفصيل في دور عزرين في نمو الدماغ وفي وظائف الدماغ عند البالغين .

ويقول الدكتور ستيفان شاك ، الذي كتب أطروحة الدكتوراه حول هذا الموضوع.

"بكل المظاهر ، بينما يتطور الدماغ ، تتولى البروتينات ذات الصلة الهيكلية والوظيفية ، المشابهة جدًا لعزرين ، وظيفتها المفقودة وبالتالي تعوض خسارتها." فقط عند استكشاف بيئات جديدة ، أظهرت الفئران المعدلة سلوكًا مختلفًا بطيئًا ، مما يشير إلى تغييرات في معالجة الإشارات العصبية .

وتمكنت الطرق النسيجية والتحليلات البروتينية من إثبات أن نقص الإيزرين يغير العمليات البيولوجية للخلية المهمة ، مثل استقلاب الغلوتامات، و يعد الجلوتامات أحد أهم الناقلات العصبية المثيرة في الجهاز العصبي المركزي وهو حيوي لنقل الإشارات بين الخلايا العصبية .