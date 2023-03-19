تنحيف الخصر مع أفضل الخلطات الطبيعية

بيروت - نادين محمد - منطقة الخصر هي إحدى مناطق الجسم الأكثر تعرضاً لتكدُّس الدهون العنيدة، فيصعب بالتالي التخلص منها بسهولة، لا سيما أنه يترتب عنها تأثير سلبي على شكل جسم المرأة ورشاقتها، ليس هذا فحسب بل إن هذه الدهون تؤدي مع الوقت الى الإصابة بأمراض كثيرة.

لتفادي ذلك كله، سنقدم إليك مجموعة من الخلطات الطبيعية الكفيلة بتفتيت الدهون في منطقة الخصر والقضاء عليها.

خلطة الفلفل الحار والزنجبيل المبشور

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

القليل من النعناع.

بضع شرائح من الليمون الحامض.

3 أكواب من المياه المعدنية.

طريقة التحضير والاستهلاك

امزجي جميع المكونات المذكورة آنفاً وضعيها في وعاء على النار. وحين يغلي المزيج انزعيه عن النار واتركيه طوال ليلة كاملة. من ثم، صفيه واشربي منه ثلاث أكواب يومياً.

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خلطة البابونج والزعتر

المكونات

ملعقة كبيرة من البابونج.

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

كوبان من المياه المعدنية.

طريقة التحضير والاستهلاك

اخلطي كلاً من المياه والبابونج وإكليل الجبل والزعتر. من ثم، ضعي المزيج على النار واتركيه الى أن يغلي. صفي المزيج وواظبي على شرب كوبين منه يومياً.

خلطة الزنجبيل والشاي الأخضر

المكونات

3 أكواب من المياه المعدنية.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة صغيرة من قشر الرمان المجفف والمطحون.

طريقة التحضير والاستهلاك

اخلطي جميع المكونات المذكورة سابقاً، وضعيها في إناء على النار الى أن تغلي. بعدها، صفي الخليط واشربي منه كوباً قبل كل وجبة غذائية، أي ثلاث مرات يومياً.

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