هذا الفيتامين يساعدك على إزالة الكرش في أيام قليلة

بيروت - نادين محمد - لا يعني البطن المستدير دائماً الوزن الزائد. فهو قد ينتج عن مشكلات هضمية تسبب الانتفاخ أو عن احتباس الماء. وهذا ما يرتبط باختيار أطعمة سيئة أو باعتماد نظام غذائي وحياتي غير صحي. ولإيجاد الحل لا بدّ من إجراء تغيير على بعض العادات واتباع حمية مفيدة. أما الطريقة الأكثر فعالية التي تساعد على التخلص من الكرش فهي زيادة نسبة الفيتامينات B في الجسم.

للتخلص من انتفاخ البطن غير الناتج عن زيادة الوزن من الضروري عدم تناول كمية كبيرة من الملح لأن هذا يسبب احتباس الماء في الجسم.

ومن المهم تجنب تناول الأطعمة المسببة للغازات وشرب الكثير من الماء. ومن المفيد جداً تناول المأكولات الغنية بالفيتامينات B1 وB2 وB3 وB5 وB6 وB8 وB9 وB12.

فلكل من هذه الفيتامينات وظيفة محددة في الجسم. أما للتخلص من الكرش فيجب التزوّد بنسبة مرتفعة من الفيتامينات B6 وB1 وB12.

الفيتامين B6

يعزز الفيتامين B6 إنتاج الكريات الحمراء وتركيب الحمض النووي والحفاظ على توازن الهرمونات وعلى مستوى سكّر طبيعي في الدم.

كما أنه يمنع حدوث احتباس الماء في الجسم وخصوصاً لدى النساء اللواتي يعانين من الأعراض المزعجة للدورة الشهرية.

ولتزويد الجسم به يجب تناول: الموز، الأفوكادو، العدس، دقيق الجاودار والمكسرات النيئة.

الفيتامين B1

يسمى أيضاً "الثيامين" ويؤدي دوراً أساسياً في عملية أيض الكربوهيدرات الضرورية لإنتاج الطاقة. كما أنه يساهم في تحسين عمل الجهاز العصبي المركزي وفي حماية صحة القلب. وهو يعزّز أيضاً عملية الهضم وإنتاج حمض الهيدروكلوريك. وهذا الحمض هو المكون الأساسي للأحماض المعوية الضرورية لتلك العملية ولمنع حدوث الاضطرابات مثل الانتفاخ.

وللحصول على الفيتامين B1 يجب تناول: المكسرات، الحبوب الكاملة والخضار غير المطهوة.

الفيتامين B12

يعتبر هذا الفيتامين ضرورياً لحماية الجهاز العصبي وتكوين الحمض النووي وإنتاج الكريات الحمراء. ومثل الفيتامين B3 يمكن الجسم تخزين الفيتامين B12.

ومن أبرز أعراض النقص في هذا الفيتامين: الشعور بالإرهاق، التغير المفاجئ للمزاج، الانتفاخ، الدوار والإمساك.

ولمنع حدوث ذلك وللتخلص من الكرش من المفيد تناول البيض، الأجبان، الأسماك، اللحوم وثمار البحر

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات

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