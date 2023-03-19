شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن التقييم عن بعد قبل عمليات السمنة؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر
ووجد الباحثون أنالمتابعة عن بعد لم يكن أدنى من الرعاية الشخصية فيما يتعلق بتأخير غرفة العمليات متوسط الدقائق ، 7.8 مقابل متوسط الدقائق ، 134.4 مقابل 105.3، وطول الإقامة متوسط الأيام ، 1.9 مقابل 2.1 ، الأحداث الضائرة الرئيسية في غضون 30 يومًا 3.8 مقابل 1.6 % ، والأحداث الضائرة الكبرى بين 31 و 60 يومًا 2.2 مقابل 1.6 % ، وتكرار زيارات غرفة الطوارئ 18.8 مقابل 17.9 % ، وإعادة الدخول إلى المستشفى 10.1 مقابل 6.6 %.
وكتب المؤلفون قد يوسع التطبيب عن بعد نطاق جراحة علاج السمنة ويضيق الفوارق بين مجموعات المرضى غير المستثمرة تاريخيًا. يجب أن تركز التحقيقات الإضافية على الاختلافات الجغرافية بين التطبيب عن بعد والتجمعات السكانية التقليدية للمرضى ، وضمان رضا كل من المريض والأطباء". "بالإضافة إلى ذلك ، يجب دراسة التصميم الكلي للطب عن بعد بشكل مستقبلي لتحديد عوائق المريض ومقدم الخدمة لاستخدامه. قد يكون التنفيذ والنشر المستقبلي مفيدًا في مجالات جراحية أخرى."