شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن التقييم عن بعد قبل عمليات السمنة؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة نُشرت جريدة JAMA Network Open أن رعاية مرضي السمنة عن بُعد لها نتائج مماثلة للمرضى مثل الرعاية الشخصية قبل الجراحة، حيث قارن الدكتور كالي هلفين من جامعة بيتسبرغ وزملاؤه النتائج السريرية واستخدام المستشفى بعد الجراحة للمرضى الذين يخضعون لجراحة السمنة فالقيام بالعملية بالمنظار و الذين تلقوا عن بعد 257 مريضًا أثبتت القدرة علي فقدان المزيد من الوزن.

ووجد الباحثون أنالمتابعة عن بعد لم يكن أدنى من الرعاية الشخصية فيما يتعلق بتأخير غرفة العمليات متوسط الدقائق ، 7.8 مقابل متوسط الدقائق ، 134.4 مقابل 105.3، وطول الإقامة متوسط الأيام ، 1.9 مقابل 2.1 ، الأحداث الضائرة الرئيسية في غضون 30 يومًا 3.8 مقابل 1.6 % ، والأحداث الضائرة الكبرى بين 31 و 60 يومًا 2.2 مقابل 1.6 % ، وتكرار زيارات غرفة الطوارئ 18.8 مقابل 17.9 % ، وإعادة الدخول إلى المستشفى 10.1 مقابل 6.6 %.

وكتب المؤلفون قد يوسع التطبيب عن بعد نطاق جراحة علاج السمنة ويضيق الفوارق بين مجموعات المرضى غير المستثمرة تاريخيًا. يجب أن تركز التحقيقات الإضافية على الاختلافات الجغرافية بين التطبيب عن بعد والتجمعات السكانية التقليدية للمرضى ، وضمان رضا كل من المريض والأطباء". "بالإضافة إلى ذلك ، يجب دراسة التصميم الكلي للطب عن بعد بشكل مستقبلي لتحديد عوائق المريض ومقدم الخدمة لاستخدامه. قد يكون التنفيذ والنشر المستقبلي مفيدًا في مجالات جراحية أخرى."