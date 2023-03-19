شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب الخمول والتعب فى رمضان بـ5 نصائح سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالخمول والتعب خلال الصيام في شهر رمضان، فعليك قراءة هذا التقرير لأنه يساعدك في التخلص من هذا الشعور السلبي الذي يؤثر عليك بشكل أو بأخر، وذلك وفقا لموقع “verywellhealth”.

الشعور بالخمول والإرهاق، عادة ما يرتبط بتناول الأطعمة الدهنية على معدة فارغة، وأيضًا في حالة تناول المشروبات الغازية يزداد الأمر سوءًا.

وقدم التقرير المنشور العديد من النصائح التي تقلل من حدة الشعور بالخمول والتعب خلال شهر رمضان، ومنها:

- يوصى بتناول التمر لأنه يوفر للجسم الطاقة، ولذا يمكنك تناول التمر والحليب عند الإفطار إذا كنت تعاني من الدوخة أو الصداع نتيجة لانخفاض مستويات السكر في الدم، كما أنه يجعل المعدة علي استعداد لتناول الطعام، وإماد الجسم بمضادات الأكسدة والفيتامينات.

- عليك البدء بكسر الصيام بالماء، وتناول العصائر الطبيعية لأن نقص نسبة السوائل في الجسم تزيد من فرص تعرضك للإصابة بالجفاف، والصداع والدوخة والإهاق.

-ينصح بتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ولذا عليك تناول الفواكه والحبوب الكاملة ولذا يمكنك إعداد السلطات.

-يجب أن تكون وجبة الإفطار غنية بالكربوهيدرات والبروتينات، ولا تتناول كمية كبيرة من الطعام، فالكربوهيدرات تمنحك الكثير من الطاقة.

- تجنب تناول الكثير من الأطعمة المقلية أو الوجبات السريعة أو الأطباق الثقيلة ، والتي يمكن أن تضر بالجهاز الهضمي.